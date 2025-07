Amigos-Star Karl-Heinz über Schmerz nach Verlust von Doris

Karl-Heinz Ulrich (76) hat einen schweren Verlust zu verkraften. Seine geliebte Frau Doris, mit der er 44 Jahre verheiratet war, verstarb am 28. Januar 2024 nach einer Krebserkrankung an Leberversagen. Im Interview mit Bild zeigt sich der Die Amigos-Star noch immer zutiefst erschüttert: Die Leere, die Doris' Tod hinterlassen hat, sei kaum zu ertragen. Insbesondere das Nach-Hause-Kommen nach Konzerten ohne ihr Willkommen macht ihm schwer zu schaffen. "Ich freue mich, wenn unsere Fans von unseren Liedern aufgebaut werden, wenn ihnen was Schlimmes passiert ist. Aber: Mich baut Musik noch nicht auf, der Schmerz sitzt noch immer zu tief. Wenn ich nachts daheim vor der Tür stehe, wenn ich vom Konzert komme, ohne dass Doris auf mich wartet – das ist hart für mich. Ich vermisse sie so sehr", gibt Karl-Heinz einen ehrlichen Einblick.

Die Ehe mit Doris war für Karl-Heinz eine große Stütze. Sie kümmerte sich liebevoll um den Alltag, regelte seinen Tablettenbedarf, kochte und vieles mehr. "Sie hat mein Leben organisiert", gibt der Musiker zu. "Jetzt sitze ich hier, esse Waffeln und Brötchen, ja, ich mach’ mir auch mal eine Pizza heiß. Ich würde so gerne noch einmal Doris' Kammbraten essen", schwelgt er in Erinnerung. Für Karl-Heinz war Doris die Eine – und eine andere wird es für ihn, Stand jetzt, auch nicht mehr geben: "An eine andere Liebe denke ich gar nicht. Mir hatten ja kurz nach dem Tod von Doris einige Frauen geschrieben – das fand ich pietätlos. Für mich gab es nur eine Liebe – die gehörte Doris. Ich will keine andere Frau mehr haben."

Die Diagnose Brustkrebs kam überraschend, und trotz Behandlungen und Hoffnung verschlechterte sich ihr Zustand rapide, bis letztendlich ihr Leberversagen zum schmerzlichen Abschied führte. "Es ging dann alles zu schnell vorbei, die Leber versagte, ich war nicht vorbereitet", erklärt Karl-Heinz. Der Tod seiner Liebsten brachte ihn auch bezüglich seiner Leidenschaft an Grenzen: Der "Pão de Mel"-Interpret zog sogar das Ende von Die Amigos in Betracht. "Bernd hatte damals gesagt, dass wir die Amigos beenden. Ich war dafür, aufzugeben. Es hat mich zerrissen. Doris hätte das nicht gewollt", bewahrte seine verstorbene Frau sie vor dem Ende. Stattdessen ehrte Karl-Heinz sie mit dem Lied auf dem neuen Album mit dem Titel "Verlorenes Gold".

Action Press / Kammerer, Bernd Doris und Karl-Heinz Ulrich, August 2021

ActionPress/ imagebroker.com Karl-Heinz Ulrich, Musiker

Getty Images Karl-Heinz Ulrich und Bernd Ulrich, Die Amigos