Kurz nach Tod von Frau: Karl-Heinz Ulrich wurde angemacht!

Er ist ein gefragter Mann! Karl-Heinz Ulrich wurde mit den Amigos deutschlandweit zum Star. Privat hatte der Sänger sein Glück in Doris gefunden, mit der er 1979 zum Traualtar schritt. Anfang Februar wurde bekannt, dass die Frau des "Pharao"-Interpreten an Krebs gestorben ist. Seine weiblichen Fans scheinen daraufhin ihre Chance gewittert zu haben: Karl-Heinz wurde kurz nach dem Tod seiner Doris angemacht!

Im Bild-Interview erzählte der 75-Jährige empört: "Das geht doch nicht. Eine hat mir geschrieben, dass sie mich kennenlernen will. Da war meine Frau gerade acht Tage tot." Für Karl-Heinz sei das völlig unangebracht gewesen. "Meine Nummer wollte sie haben. Ich fand das unverschämt, das geht nicht", betonte er. Für Karl-Heinz käme es nicht infrage, sich auf eine neue Liebe einzulassen.

Kurz nach dem Tod seiner geliebten Doris hatte Karl-Heinz jedoch einen äußerst schönen Grund zur Freude. Der Schlagerstar wurde erneut Opa. "Es wird ein Mädchen, meine erste Enkelin. Ein Geschenk, auf das ich mich sehr freue", verriet er total glücklich gegenüber Bild. Die Kleine soll den Namen Malia Dori tragen.

Was haltet ihr von den Flirtversuchen einiger weiblicher Fans an Karl-Heinz so kurz nach dem Tod seiner Frau?