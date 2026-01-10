Nach über 50 Jahren: Die Amigos kündigen ihr Karriereende an

Nach mehr als fünf Jahrzehnten auf den Schlagerbühnen kündigen Die Amigos ihr Karriereende an – und läuten damit das letzte Kapitel einer echten Kultgeschichte ein. In einem Radio-Interview bei NDR Schlager verriet Bernd Ulrich jetzt, dass er und sein Bruder Karl-Heinz Ulrich (77) in ein bis zwei Jahren in den Ruhestand gehen wollen. Besonders überraschend: Das Karriereende der Brüder soll nicht das Ende der Band bedeuten. Dennoch gaben Bernd und Karl-Heinz, die seit den 1970er-Jahren zusammen auftreten, damit klar zu verstehen, dass sich die Fans schon bald auf eine Abschiedstour und letzte Alben einstellen müssen.

Im Gespräch mit Moderator Michael Thürnau wurde Bernd erstaunlich konkret. "Ich denke, wenn wir Amigos uns irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren zur Ruhe setzen, übergeben wir den Stab der Daniela", erklärte er. Gemeint ist Bernds Tochter Daniela Alfinito, die das Duo in der Vergangenheit bereits regelmäßig als Sängerin unterstützte. Laut schlagerprofis.de ist das nächste Album für 2026 bereits komplett fertiggestellt und soll im Juni oder Juli erscheinen. Für 2027 steht dann noch ein letztes Vertragsalbum beim Label Telamo aus – danach wollen die Brüder "weitersehen". Besonders auffällig: Erst im vergangenen Jahr hatten die Amigos mit ihrem Song "Wir machen’s wie die Rolling Stones" noch angedeutet, ewig weitermachen zu wollen. Nun folgt die Kehrtwende – laut Bernd aus einem überraschend einfachen Grund: "Wir werden auch älter."

Privat hatten Bernd und vor allem Karl-Heinz zuletzt schwere Zeiten zu bewältigen. Karl-Heinz verlor im Februar 2024 seine Frau Doris nach langem Krebsleiden, wie er später bei hr4 berichtete. Der Sänger erinnerte sich daran, wie Bruder Bernd ihm in dieser schwierigen Situation völlig freie Hand ließ. "Wenn du sagst, wir hören auf, dann hören wir auf. Du bestimmst das jetzt", habe er gesagt. Karl-Heinz entschied sich fürs Weitermachen – im Sinne seiner Partnerin, die "gewollt hätte, dass ich jetzt nicht einfach aufhöre". Ihr gemeinsames Lebenswerk ist eindrucksvoll: 13 ihrer letzten 15 Studioalben stürmten in Deutschland auf Platz eins. Vier Nummer-eins-Alben fehlen ihnen noch zum Rekord von Peter Maffay (76) – Zahlen, die die besondere Bindung zwischen den Brüdern und ihrem Publikum spiegeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Amigos, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Die Amigos und Daniela Alfinito beim SMAGO! Award in Schladming, Steiermark, April 2023

Anzeige Anzeige

Michael Gruber/Getty Images Die Amigos auf der Bühne im Dezember 2017 in Graz