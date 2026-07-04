Prinz Harry antwortet patzig auf Frage nach den Adelstiteln

Mehr als sechs Jahre nach dem Megxit halten Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) weiterhin an ihren Adelstiteln fest. Das Paar hatte sich im Januar 2020 aus dem royalen Leben zurückgezogen und seinen Wohnsitz in die USA verlegt. Doch den Titel Herzog und Herzogin von Sussex, den ihnen die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) am Hochzeitstag 2018 verlieh, nutzen beide bis heute. Viele wundern sich, warum die Titel dem Paar nicht entzogen wurden – oder warum Harry und Meghan nicht selbst darauf verzichten. Als TV-Moderator Anderson Cooper (59) Harry Anfang 2023 in der US-Sendung "60 Minutes" genau das fragte, fiel die Antwort des Herzogs denkbar knapp aus: "Und was würde das für einen Unterschied machen?"

Im selben Interview konfrontierte Anderson Harry damit, warum er und Meghan so viel Privates öffentlich gemacht hätten – etwa in ihrem viel beachteten Interview mit Oprah Winfrey (72), in ihrer Netflix-Doku oder in Harrys Memoiren "Reserve". Der Moderator hakte nach, warum das Paar sich unter anderem über Gespräche mit König Charles (77) und Prinz William (44) geäußert habe, obwohl Harry stets beteuert habe, die Dinge zunächst intern klären zu wollen. Harry antwortete schlicht: "Und jedes Mal, wenn ich es privat versucht habe, gab es Briefings, Leaks und gezielt gestreute Geschichten gegen mich und meine Frau. Das Familienmotto lautet 'Nie klagen, nie erklären'. Aber es ist eben nur ein Motto. Und es funktioniert nicht wirklich."

Während Harry und Meghan ihre Adelstitel also weiter nutzen, musste der Herzog nach dem Megxit jedoch auf ein anderes wichtiges Privileg verzichten: seinen automatischen Anspruch auf bewaffneten Polizeischutz im Vereinigten Königreich. Für Aufenthalte in seiner alten Heimat muss er inzwischen offizielle Anträge stellen – ein Punkt, der gerade mit Blick auf einen schon bald geplanten Besuch mit Meghan und den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) für Spannungen sorgt. Zuletzt zeigte sich häufiger, wie komplex das Familiengeflecht ist: Zwischen Harry und Thronfolger William gilt das Verhältnis weiterhin als belastet, ein entspanntes Wiedersehen der Brüder scheint derzeit in weiter Ferne. Auch Kate (44) und Meghan halten sich im Bruderzwist bewusst im Hintergrund. Umso genauer wird nun beobachtet, wie sich Harry in der Öffentlichkeit äußert – und welche Rolle die Titel des Paares als Herzog und Herzogin von Sussex dabei künftig noch spielen werden.

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026

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