Wie denken Meghan und Kate über Bruderzwist ihrer Männer?

Prinz Harry (41) plant gemeinsam mit Herzogin Meghan (44) und den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) eine Reise nach Großbritannien – doch ob es dazu kommt, ist noch unklar. Seit dem Verlust ihres staatlich finanzierten Personenschutzes steht der Besuch auf wackligen Beinen. Sollte die Reise tatsächlich stattfinden, dürfte es kein einfaches Familienwiedersehen werden: Medienberichten zufolge will Prinz William (44) seinem Bruder dabei aus dem Weg gehen. Die Kluft zwischen den beiden sei schlicht zu groß, eine Versöhnung komme für den Thronfolger derzeit nicht infrage.

Wie sehen das aber die Frauen der zerstrittenen Brüder? Prinzessin Kate (44) würde die Kinder offenbar gern zusammenbringen. Eine Quelle berichtete dem Magazin Us Weekly: "Kate wünscht sich, dass ihre Kinder eine Beziehung zu ihren Cousins und Cousinen aufbauen, und sie möchte die Kinder auch selbst gern sehen." Letztlich werde sie aber die Entscheidungen ihres Mannes respektieren. Ähnlich verhält es sich bei Meghan: Ein Freund der Familie teilte dem Magazin People mit, "Meghan lässt Harry in allen königlichen Angelegenheiten die Führung übernehmen". Insider betonen, weder Harry noch Meghan erwarteten eine schnelle Lösung. Es gehe vielmehr darum, kleine, überschaubare Schritte zu gehen. "Das ist Harry weiterhin sehr wichtig, und Meghan unterstützt ihn dabei", so die Quelle. Als möglicher erster Schritt gilt ein Treffen mit König Charles III. (77), der laut Berichten Zeit mit seinen Enkeln verbringen möchte. Ob es dabei zu einem längeren Beisammensein kommt, ist aber alles andere als gewiss: "Selbst wenn alle Details geklärt sind, gibt es keine Garantie, dass der König sich mehr als ein paar Minuten Zeit für Harry und seine Familie nehmen wird", zitiert Us Weekly eine Quelle aus dem Königshaus.

Hintergrund der angespannten Lage ist der tiefe Bruch zwischen Harry und William, der sich über Jahre aufgebaut hat. Zuletzt standen die Brüder 2022 gemeinsam bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) nebeneinander. Seitdem ist kein öffentliches Aufeinandertreffen mehr bekannt. Königlicher Biograf Christopher Andersen betonte gegenüber Us Weekly, dass König Charles sich im Streit seiner Söhne "wie zwischen die Fronten geraten" fühle. Harry und Meghan hatten zuletzt mit ihren Kindern Europa bereist, bevor die geplante Großbritannien-Reise anstehen soll. In Birmingham stehen rund um den Einjahres-Countdown für die "Invictus Games 2027" mehrere Termine auf dem Programm.

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Herzogin Kate

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus