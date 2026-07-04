Rührende Geste für Ozzy: Kelly trägt ihn jetzt auf der Haut

Fast ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters hat Kelly Osbourne (41) einen sehr persönlichen Weg gewählt, um seine Erinnerung lebendig zu halten. Sie ließ sich am Oberschenkel die ikonischen runden Brillen eintätowieren, die Rock-Legende Ozzy Osbourne (†76) zeitlebens zu seinem Markenzeichen gemacht hatte. Ungewöhnlich war dabei nicht nur das Motiv, sondern auch der Ort: Kelly war eine der ersten Personen überhaupt, die sich im weltweit ersten rotierenden Tattoo-Studio an Bord des Londoner Riesenrads verewigen ließ – 135 Meter über der Themse. Der Künstler Miles Langford, Gründer von The London Social, führte die Tätowierung durch. Nach der Sitzung betrachtete Kelly ihr neues Tattoo im Spiegel und umarmte den Künstler herzlich.

Ozzy, Frontmann der legendären Heavy-Metal-Band Black Sabbath, war am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben. Als Todesursache wurden Herzstillstand sowie ein akuter Herzinfarkt festgestellt, in Verbindung mit einer koronaren Herzkrankheit und Parkinson. Für Kelly war der Verlust kaum in Worte zu fassen. In einem emotionalen Instagram-Statement kurz nach seinem Tod schrieb sie: "Ich werde eine Weile nicht in Ordnung sein. Aber zu wissen, dass meine Familie in ihrem Schmerz nicht allein ist, macht einen Unterschied. Ich halte fest an der Liebe, dem Licht und dem Erbe, das er hinterlassen hat." Wenige Tage nach seinem Tod bezeichnete sie ihn als "den besten Freund, den ich je hatte". Auf seiner Beerdigung in Birmingham ehrte Kelly ihren Vater mit einer lila getönten Rundbrille – derselben Brille, die sie nun für immer auf ihrer Haut trägt. Mama Sharon Osbourne (73) hatte damals eine goldene Diamantring-Kette um den Hals, bei der Fans vermuteten, dass es sich um Ozzys Ehering von der großen Eheerneuerung 2017 handelte.

Seit Ozzys Tod hat Kelly ihren Vater auf vielfältige Art in Erinnerung behalten. Zu seinem 77. Geburtstag im Dezember 2025 gedachte sie ihm öffentlich, im März 2026 besuchte sie seinen Grabstein. Beim Royal Ascot erschien sie in einem schwarzen Outfit mit einer Fledermaus-Haarspange – eine Anspielung auf den berühmten Vorfall aus dem Jahr 1982, als Ozzy während eines Konzerts in Iowa einer auf der Bühne gelandeten Fledermaus den Kopf abbiss. Zuletzt teilte Kelly auf Instagram eine Bildreihe aus gemeinsamen Jahren mit ihrem Vater und schrieb dazu: "Dad, ich ertappe mich noch immer dabei, dich in gewöhnlichen Momenten zu suchen – bei dem Rat, den ich brauche, dem Witz, den ich erzählen möchte, dem Sieg, den du sehen könntest." Nun trägt sie ein Stück von ihm buchstäblich mit sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly und Ozzy Osbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne bei Tag 1 von Royal Ascot in Ascot, England, am 16. Juni 2026