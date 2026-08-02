Jack Osbournes Baby erinnert schon jetzt an Rocker-Opa Ozzy

Jack Osbourne (40) hat auf Instagram ein neues Foto seiner jüngsten Tochter Ozzy Matilda geteilt – und das Bild lässt Fans sofort an den verstorbenen Rockstar Ozzy Osbourne (†76) denken. Auf der Aufnahme sitzt Jack im Schneidersitz in einem Park und hält die kleine Ozzy Matilda im Arm. Die vier Monate alte Tochter strahlt auf dem Foto verschmitzt in die Kamera – ganz zur Freude ihres Vaters, dessen Kommentar den Schnappschuss treffend beschreibt. "Die kleine Miss Ozz hat schon jetzt einen schelmischen Glanz", schrieb Jack zu dem Foto.

Das Lächeln der Kleinen erinnert viele an ihren Großvater, den legendären Black-Sabbath-Frontmann Ozzy, der im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Der Rockstar war trotz seiner düsteren Bühnenpräsenz bekannt für seinen ausgeprägten Sinn für Humor und seine verspielte Art. Die Familie konnte ihm die Schwangerschaft noch überbringen, bevor er starb – Ozzy erfuhr also noch zu Lebzeiten, dass er erneut Großvater werden würde. Ozzy Matilda kam im März 2026 zur Welt und ist das zweite Kind von Jack und seiner Ehefrau Aree Gearheart (35). Zusammen haben die beiden bereits die vierjährige Maple Artemis. Darüber hinaus ist Jack Vater von drei weiteren Töchtern aus seiner früheren Ehe mit Lisa Stelly (39): Pearl Clementine, Andy Rose und Minnie Theodora.

Jack und seine Schwester Kelly Osbourne (41) wuchsen in der Öffentlichkeit auf – als Teenager standen sie gemeinsam mit ihren Eltern vor der Kamera der MTV-Serie "The Osbournes", die Anfang der 2000er Jahre eine der ersten erfolgreichen Realityshows überhaupt war. Der Erziehungsstil seiner Eltern beschäftigt Jack bis heute. Im Podcast "Leave No Doubt Fatherhood" erklärte er: "Ich glaube, beim Elternsein lernt man letztlich aus den Fehlern der eigenen Eltern. Man sucht sich heraus: 'Das fand ich gut', 'Das fand ich nicht gut.' Und das ist okay, denn unsere Eltern haben dasselbe gemacht." Gemeinsam mit Kelly betreibt Jack außerdem den Podcast "The Osbournes", in dem die Geschwister regelmäßig aus ihrem Leben berichten.

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Getty Images Jack Osbourne, britische TV-Persönlichkeit

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https://www.instagram.com/p/DbeGVn4BYv-/ Jack Osbourne zeigt seine kleine Tochter auf Instagram

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Getty Images Ozzy Osbourne mit Sohn Jack Osbourne im Portraitstudio des Tribeca Film Festival 2011 in New York