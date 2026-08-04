Kelly Osbourne schießt scharf gegen Ex-Verlobten Sid Wilson

Kelly Osbourne (41) hat auf Instagram eine Reihe von Beiträgen veröffentlicht, in denen sie offenbar gegen ihren Ex-Verlobten Sid Wilson (49) austeilt. Ohne ihn direkt beim Namen zu nennen, machte die 41-Jährige deutlich, dass sie genug hat. "Wach auf und übernimm Verantwortung", schrieb sie wütend. "Ich lasse mir deinen Mist nicht mehr gefallen! Ich bin fertig. Ich möchte glücklich sein und habe einen wunderschönen Sohn, den ich großziehen möchte." In einem weiteren Post forderte sie außerdem ihre Hunde, ihre Besitztümer und Kindesunterhalt zurück. Das Timing ist dabei alles andere als zufällig: Ihre Beiträge erschienen kurz nachdem Sid nach mehr als 25 Jahren aus der Band Slipknot geflogen sein soll.

In ihren Instagram-Stories legte Kelly noch einmal nach. "Seltsam, wie die lauteste Verteidigung des Schuldigen selten Unschuld ist... Es ist Ablenkung", schrieb sie dort. Zudem teilte sie ein Zitat, das auf die Mutterliebe und den Schutz ihres Sohnes anspielte: "Das kleine Herz meines Sohnes hat einmal direkt neben meinem geschlagen. Vertraut mir also, wenn ich sage... Ich werde es um jeden Preis schützen." Bereits im März hatten sich Kelly und Sid getrennt – nur sieben Monate nach ihrer Verlobung, die backstage beim letzten Konzert von Ozzys Abschiedstour "Back to the Beginning" stattgefunden hatte. Laut einem Insider gegenüber der Daily Mail hätten die beiden zunächst versucht, ihre Beziehung um ihres gemeinsamen Sohnes willen aufrechtzuerhalten. Die Trennung sei aber letztlich die "beste Option" für beide gewesen.

Kelly und Sid lernten sich vor über 20 Jahren kennen, als Slipknot auf dem Ozzfest tourte – dem Musikfestival, das Kellys Eltern Ozzy und Sharon Osbourne (73) ins Leben gerufen hatten. Nach jahrzehntelanger Freundschaft wurden sie 2021 ein Paar. Im Jahr 2022 bestätigte Kelly die Beziehung öffentlich mit den Worten: "Nach 23 Jahren Freundschaft kann ich kaum glauben, wo wir gelandet sind. Du bist mein bester Freund, mein Seelenverwandter." Noch im selben Jahr kam ihr gemeinsamer Sohn Sidney auf die Welt. Schon damals gab es Reibereien: Im Podcast "The Osbournes Podcast" berichtete Kelly, dass sie und Sid heftig darüber gestritten hätten, welchen Nachnamen ihr Sohn tragen solle. Sie habe sich für einen Doppelnamen eingesetzt, Sid sei zunächst dagegen gewesen. Hinzu kam der schwere Verlust ihres Vaters Ozzy, der im Juli 2025 verstarb. Einem Insider zufolge habe Kelly seitdem "unglaublich schwer" an der Trauer zu tragen, konzentriere sich nun aber auf sich selbst und ihre Rolle als Mutter.

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Getty Images Sid Wilson und Kelly Osbourne bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney und ihrem Partner Sid Wilson

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney

Getty Images Sid Wilson, Musiker