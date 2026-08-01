Tony Iommis Schmerz nach seiner letzten Nachricht an Ozzy

Tony Iommi (78) spricht jetzt über einen besonders schmerzhaften Moment mit Ozzy Osbourne (†76): Der Black-Sabbath-Musiker stand mit seinem langjährigen Bandkollegen noch wenige Stunden vor dessen Tod in Kontakt. Wie Tony gegenüber The Sun schilderte, hatten die beiden sich am Tag von Ozzys Tod noch Nachrichten geschrieben, bevor der Sänger am 22. Juli 2025 zu Hause im englischen Jordans im Kreis seiner Familie starb. Besonders bitter: Nur wenige Wochen zuvor hatte Ozzy mit Tony und den anderen Black-Sabbath-Mitgliedern beim Abschiedskonzert "Back to the Beginning" in Birmingham noch einmal auf der Bühne gestanden. Über die Nachricht von seinem Tod sagte Tony der Zeitung: "Ich hätte nicht erwartet, dass er über Nacht geht. Es war ein verdammter Schock."

Auch ein Jahr nach dem Verlust sitzt der Schmerz bei Tony offenbar tief. Auf X erinnerte sich der Gitarrist jetzt an den engen Kontakt zu Ozzy und machte deutlich, wie regelmäßig die beiden miteinander gesprochen hatten. "Nun ist es ein Jahr seit Ozzys Tod, und ich kann immer noch nicht glauben, dass er nicht bei uns ist", schrieb er dort. Weiter erklärte Tony, dass sie fast jede Woche in Verbindung geblieben seien und oft über ihre gesundheitlichen Beschwerden, aber auch über ganz alltägliche Dinge gesprochen hätten. Bekannt ist inzwischen auch die Todesursache des Musikers: Außerhalb eines Krankenhauses erlitt Ozzy einen Herzstillstand. Hinzu kamen ein akuter Herzinfarkt, eine koronare Herzerkrankung sowie Parkinson mit autonomer Dysfunktion als gemeinsame Ursachen.

Ozzy hatte in den Jahren vor seinem Tod mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem schweren Sturz im Februar 2019 folgten mehrere Operationen, zudem war er an Parkinson erkrankt. Auch Tony selbst kennt ernste Erkrankungen aus eigener Erfahrung: 2012 wurde bei ihm Blutkrebs diagnostiziert, 2016 gab er bekannt, dass er sich in Remission befinde. Ozzys Tochter Kelly Osbourne (41) meldete sich ebenfalls zum Jahrestag des Todes zu Wort und beschrieb, wie sehr sie ihren Vater vermisst: "Heute sitze ich hier neben dir auf eine Art, die ich mir nie hätte vorstellen können. Ich weiß, dass du noch bei mir bist." Das Leben ohne ihn sei "das Schwerste, das ich je durchstehen musste", so Kelly weiter.

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Getty Images Tony Iommi und Ozzy Osbourne, Musiker, 2014

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Getty Images Tony Iommi präsentiert seine Epiphone SG Signature auf der Frankfurter Musikmesse 2015

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IMAGO / Newscom / AdMedia Ozzy Osbourne, Sänger