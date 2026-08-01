Nach 30 Jahren: Slipknot wirft DJ Sid Wilson endgültig raus

Nach fast 30 Jahren ist Schluss: Slipknot hat DJ und Keyboarder Sid Wilson (49) endgültig aus der Band geworfen. Wie TMZ unter Berufung auf eine bandnahe Quelle berichtet, wurde der 49-Jährige am späten Freitagnachmittag über seinen Rauswurf informiert. Warum die Metalband die Trennung von ihrem langjährigen Mitglied vollzogen hat, ist bisher nicht bekannt. Auch einen Nachfolger hat Slipknot bislang nicht benannt. Der Rauswurf trifft Sid zu einem ohnehin turbulenten Zeitpunkt in seinem Leben – erst im März hatte er sich von seiner Verlobten Kelly Osbourne (41) getrennt. Laut TMZ soll damals aber noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback bestanden haben.

Sid gehörte zu den neun Gründungsmitgliedern von Slipknot und war seit 1998 Teil der Band. Er kümmerte sich auf der Bühne um Turntables, Keyboards, Samples und Soundeffekte – und trat dabei stets unter seinem Bühnennamen "#0" auf. Mit ihm verlässt nun ein weiteres der originalen Bandmitglieder die Gruppe. Von der klassischen Neunermann-Besetzung sind nach seinem Abgang nur noch Sänger Corey Taylor (52), Perkussionist Shawn "Clown" Crahan sowie die Gitarristen Mick Thomson und Jim Root übrig. Die anderen Originalmitglieder hatten die Band bereits in den Jahren zuvor verlassen oder waren verstorben.

Für Sid war es zuletzt nicht gerade eine ruhige Zeit. Er und Kelly haben einen gemeinsamen Sohn namens Sidney, der im November 2022 geboren wurde. Den Antrag hatte er ihr noch im Juli 2025 gestellt – und zwar backstage beim Abschiedskonzert von Kellys Vater Ozzy Osbourne (†76) in Birmingham, wenige Wochen bevor die Rock-Legende starb. Schon vor seiner Trennung von Kelly hatte Sid einen Schicksalsschlag erlitten: Im Sommer 2024 erlitt er bei einer Explosion auf seiner Farm schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Armen. Trotz der Verletzungen zweiten Grades ließ er es sich damals nicht nehmen, kurz darauf wieder mit Slipknot auf der Bühne zu stehen.

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Getty Images Slipknot bei den MTV Video Music Awards

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Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne und Sid Wilson im Februar 2022

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Getty Images Sid Wilson, Musiker