Spekulationen: Gehen diese Promis ins Dschungelcamp 2027?

Obwohl RTL den offiziellen Cast für das Dschungelcamp 2027 noch nicht bekanntgegeben hat, bringen sich schon jetzt einige prominente Namen selbst ins Gespräch. Gleich mehrere Stars haben in den vergangenen Wochen öffentlich signalisiert, dass sie beim australischen Busch-Abenteuer gerne dabei wären. Realitystar Aleks Petrovic (35) machte in einer Instagram-Story kein Hehl daraus, dass er große Lust auf eine Teilnahme hätte. Und auch Jimi Blue Ochsenknecht (34) sprach in Diese Ochsenknechts offen über eine mögliche Teilnahme – sein Antrieb: die hohe Gage, mit der er sich den Traum einer Eigentumswohnung in Dubai erfüllen möchte. Eine konkrete Anfrage vom Sender habe es bislang aber noch nicht gegeben.

Weitere Namen, die im Zusammenhang mit der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" kursieren: GNTM-Finalist Godfrey Egbon, der der Deutschen Presse-Agentur gegenüber verriet, dass das Dschungelcamp für ihn "natürlich eine Option" sei. In der vergangenen Topmodel-Staffel fiel der 35-Jährige mit direkten Kommentaren und einer selbstbewussten Art auf und sorgte so regelmäßig für Gesprächsstoff. Moderator Elton (55) wiederum erklärte in Stefan Raabs (59) Dschungelcamp-Nachbereitung ganz offen, dass er sofort mitmachen würde – und das schon seit Jahren. Selbst Moderatorin Sonja Zietlow (58) wisse bereits von seinem Wunsch und habe sich darüber gefreut, so Elton. Vor den berüchtigten Dschungelprüfungen hat er nach eigener Aussage keine Angst.

Und schließlich Schauspieler Frank Kessler (64), der sich mit den Worten "Nächstes Jahr bin ich im Dschungel" als Kandidat ins Gespräch bringt. Der 64-Jährige ist Taekwondo-Großmeister, hat nach eigenen Angaben bereits Spinnen gehalten und in einem Insektenrestaurant gegessen – und träumt nicht weniger als von der Dschungelkrone. Auf die künftigen Camp-Bewohner wartet 2027 ohnehin eine besondere Herausforderung: RTL hat bereits angekündigt, dass die kommende Staffel die längste in der Geschichte des Formats werden soll. Wie viele Tage die Promis genau im australischen Busch ausharren müssen, hat der Sender aber noch nicht verraten.

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RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp 2026

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IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

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IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Bekanntheit

ProSieben/Christoph Köstlin GNTM-Kandidat Godfrey

RTL / Willi Weber Elton, deutscher TV-Moderator

Imago Frank Kessler beim NRW-Empfang der 76. Internationalen Filmfestspiele Berlin

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