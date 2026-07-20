Dschungelcamp 2.0? Neue Realityshow mit Micaela, Kate & Co.

Zehn Frauen, ein Dschungel und ein Jackpot von 100.000 Euro: Die neue Realityshow "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" schickt prominente Gesichter aus der deutschen Unterhaltungslandschaft in ein sogenanntes Ladys-Only-Dschungelcamp. Mit dabei sind unter anderem Model und Realitystar Micaela Schäfer (42), DJane Giulia Siegel (51) und Kate Merlan (39). Hinzu kommen Janina Youssefian (43), Jennifer Iglesias (27), Ingrid Pavic (40), Pinar Sevim, Influencerin Bellydah, Christin Okpara (30) und Love-Island-Star Jessica Delion. Der Startschuss fällt am 3. August, immer montags um 22:15 Uhr bei SAT.1 und kostenlos auf Joyn.

Wie Joyn berichtet, hat das Konzept der Show es in sich: In jeder Folge müssen die Kandidatinnen das Preisgeld erst in harten Challenges erspielen, während gleichzeitig luxuriöse Verlockungen auf sie warten. Wer sich etwas davon gönnt, schmälert allerdings den gemeinsamen Jackpot. Das Spannungsfeld zwischen persönlichem Luxus und Teaminteresse dürfte für reichlich Konfliktstoff sorgen. Wer am Ende als Gewinnerin aus der Show hervorgeht, entscheiden die Teilnehmerinnen letztlich selbst.

Für einige der Kandidatinnen ist ein solches Abenteuer kein Neuland. Giulia ist bereits dschungelerprobt: Die DJane nahm früher bereits am Klassiker "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und an der Jubiläumsstaffel "Showdown der Dschungel-Legenden" teil. Auch Micaela nahm 2012 bereits am Dschungelcamp teil. Kate gehört ebenfalls zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Reality-TV und hat sich schon in diversen Formaten behauptet.

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Joyn Der Cast der ersten Staffel von "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet"

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RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp 2024

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Imago Kate Merlan bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen, Februar 2026