XXL-Staffel: Große Neuerung beim Dschungelcamp angekündigt

RTL hat beim Screenforce-Festival die Katze aus dem Sack gelassen und seine Pläne für die nächste TV-Saison präsentiert. Dabei wurde schnell klar: Die wohl größte Überraschung wartet auf alle Fans von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", denn das Dschungelcamp wird im kommenden Jahr so lang laufen wie noch nie zuvor. Der Sender verspricht offiziell die "längste Staffel ever". Wie viele Tage die neuen Camp-Bewohner genau auf ihren Feldbetten schwitzen und Bohnen zählen müssen, ist zwar noch ein Geheimnis, aber fest steht schon jetzt: Auf die Promis wartet im australischen Busch eine echte Marathon-Prüfung für die Nerven und den Magen.

Doch der australische Dschungel in Sonderlänge ist bei Weitem nicht das einzige Highlight, auf das sich das Publikum einstellen darf. Auch das Tanzparkett wird 2027 zum Schauplatz einer größeren Inszenierung: Let's Dance begeht sein 20. Jubiläum, wofür nun eine glitzernde All-Star-Staffel angedeutet wurde, bei der man gespannt sein darf, welche tanzwütigen Promis der vergangenen Jahre reaktiviert werden. Auch dieses Format soll laut RTL im kommenden Jahr mehr Folgen als bisher bekommen, aber natürlich auch "noch mehr Tänze, noch mehr Emotionen".

Während etablierte Reality-Dauerbrenner wie Das Sommerhaus der Stars und Klassiker wie DSDS wie gewohnt weiterlaufen, wird das Programm um einige spannende Neustarts ergänzt. Für frischen Wind auf dem Streamingdienst RTL+ sorgt unter anderem das Beziehungsexperiment "Virgin Island – Unberührt im Paradies", bei dem Liebesneulinge lernen, Vertrauen und Nähe aufzubauen. Ebenfalls neu im Mix sind die versteckte Beziehungsprobe "Bad Boyfriends" sowie das emotionale Familien-Spin-off "Prominent verwandt".

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RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungel

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RTL / Stefan Gregorowius Victoria Swarovski, Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderatoren 2026

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RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

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