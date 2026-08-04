Erste Details zur geplanten XXL-Staffel vom Dschungelcamp

Das Dschungelcamp steht offenbar vor einer Rekordausgabe: RTL plant für die kommende 20. Staffel die "längste Staffel ever" und heizt damit schon jetzt die Spekulationen der Fans an. Ob das Kultformat dann wirklich mehr als drei Wochen dauern wird, verriet der Sender bisher nicht – genauso wenig, ob Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43) wieder durch die Shows führen werden. Während die Zuschauer noch rätseln, bringen sich im Netz bereits die ersten Promis in Stellung und hoffen auf ein Angebot von RTL – allen voran Realitystar Aleks Petrovic (35), der sich via Instagram selbst ins Gespräch brachte.

Konkrete Details zum XXL-Camp hält der Sender noch unter Verschluss, fest steht nur: Eine Verlängerung um vier oder fünf Tage würde die Kandidaten körperlich und mental noch stärker fordern, denn nicht jeder potenzielle Camper dürfte diesem Druck gewachsen sein. Trotzdem reißen sich offenbar einige Promis um einen Platz am Lagerfeuer. Aleks, bekannt aus Formaten wie Kampf der Realitystars und Sommerhaus der Stars, hatte seine Chancen jedoch zuletzt mit einem heftigen Ausraster gegen Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) in der RTL-Show Prominent getrennt belastet. Parallel meldeten sich weitere Namen: Jimi Blue Ochsenknecht (34) erklärte in der Realityreihe Diese Ochsenknechts, er wäre dabei, wenn RTL ihm "ein gutes Angebot" mache. Model Godfrey Egbon, der zuletzt bei der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel den zweiten Platz belegte, sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, das Dschungelcamp sei "natürlich eine Option für mich".

Auch abseits der Reality-Formate melden sich bekannte Gesichter zu Wort, die das Dschungelcamp längst auf dem Zettel haben. Schauspieler Frank Kessler (64) betonte schon im vergangenen Frühjahr öffentlich: "Im nächsten Jahr will ich dabei sein" – und machte damit früh klar, wie groß seine Camp-Lust ist. Moderator Elton (55) zeigte sich ebenfalls offen für das Abenteuer und sagte vor laufender Kamera: "Ja, ich würde sofort ins Dschungelcamp gehen", womit er sogar seinen langjährigen Mentor Stefan Raab (59) überraschte. Für viele der prominenten Anwärter wäre ein Einzug nach Australien nicht nur eine TV-Herausforderung, sondern auch ein einschneidendes persönliches Erlebnis. Wochenlang auf engstem Raum, fernab von Familie und Freunden, nur mit den Mitcampern, dem Lagerfeuer und den eigenen Nerven als Gesellschaft.

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RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungel

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Imago Elton bei der Premiere von LOL: Last One Laughing, Staffel 7, in der Astor Film Lounge im Arri Kino, München, 13.05.2026

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrović, Reality-Bekanntheit

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