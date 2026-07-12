Nach Promi-BB: Sieht sich Achim Petry im Dschungelcamp?

Achim Petry (51) war zuletzt bei Promi Big Brother zu sehen, wo er sich von seiner ruhigen und sympathischen Seite zeigte. Nun spricht der Sänger darüber, ob er sich vorstellen könnte, auch an einer weiteren Reality-Show teilzunehmen. Im Interview mit Promiflash verriet er jetzt, dass er durchaus offen für einen Auftritt im Dschungelcamp sei. "Ja, irgendwann. Irgendwann kann ich mir das schon vorstellen, ist ja auch eine Herausforderung", erklärte Achim. Für ihn sei es wichtig, dass er bei solchen Formaten wirklich gefordert werde und an seine Grenzen komme.

Der Musiker betonte gegenüber Promiflash, dass er gezielt nach Herausforderungen suche, die ihn aus seiner Komfortzone holen. "Da sind ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, das könnte durchaus ein bisschen fordernd sein, wenn man bestimmte Dinge tun muss, die einen im normalen Umfeld nicht so betreffen", beschrieb er seine Gedanken zum Dschungelcamp. "Ich suche halt wirklich nach Herausforderungen, weil alles andere macht für mich keinen Sinn. Also wirklich, wo ich auch an meine Grenzen komme, weil alles andere wäre Blödsinn", fügte er hinzu.

Achim ist der Sohn des verstorbenen Schlagerstars Wolfgang Petry (74) und hat sich ebenfalls einen Namen in der Musikbranche gemacht. Er tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und hat bereits mehrere Songs veröffentlicht. Mit seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" wagte er sich erstmals in die Welt der Realityshows und konnte dort das Publikum mit seiner authentischen Art überzeugen. Ob es tatsächlich zu einem Auftritt im Dschungelcamp kommen wird, bleibt abzuwarten – die grundsätzliche Bereitschaft dafür scheint jedenfalls vorhanden zu sein.

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Imago Achim Petry beim ZDF-Fernsehgarten 2025 in Mainz – Motto Schlagerparty meets Küchenschlacht

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Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

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IMAGO / Future Image Achim Petry, Juli 2025