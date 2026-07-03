Vom Dschungelcamper zum Topverdiener? Nicht bei diesen Stars

Kakerlaken essen für die Altersvorsorge, Ekelprüfungen für den Schuldenabbau: Für viele Promis ist das Dschungelcamp weit mehr als ein TV-Abenteuer – es ist ein finanzieller Rettungsanker. Bild hat jetzt eine Art Pleite-Akte der bekanntesten Dschungelcamp-Teilnehmer zusammengestellt. Jüngstes Beispiel ist Jürgen Hingsen (68). Der frühere Zehnkämpfer hat Insolvenz beantragt, seine Schulden liegen nach eigenen Angaben im sechsstelligen Bereich. Mit seiner Gage vom Dschungelcamp-Auftritt Anfang 2025 – angeblich rund 200.000 Euro – hat er bereits erste Forderungen beglichen. "Ich habe vor mehr als 15 Jahren in Dinge investiert, die leider gar nicht funktioniert haben. Jetzt mache ich den Cut, um diese Finanzen zu ordnen", sagte er gegenüber Bild. Ähnlich erging es Lilly Becker (50): Die Dschungelkönigin von 2025 soll zeitweise nur noch fünf Euro auf dem Konto gehabt haben. Ihre Gage von angeblich über 300.000 Euro plus 100.000 Euro Siegprämie floss größtenteils in Schulden und Rechtsstreitigkeiten – unter anderem wurde sie verurteilt, einem TV-Produzenten rund 218.000 Euro zurückzuzahlen. Teile ihres Honorars wurden gepfändet.

Auch andere Stars verbanden die Buscherfahrung mit der Hoffnung auf einen Neustart. Sänger Marc Terenzi (48) zog nach eigenen Worten 2017 "wegen der Kohle" ins Camp und gewann sogar. Schuldenfrei blieb er jedoch nur vorübergehend. Heute lebt er auf Mallorca und ist dort Mitgründer eines Eisladens, seine Finanzen werden laut eigenen Angaben streng von seinem Management kontrolliert. Besonders dramatisch ist die Geschichte von Eike Immel (65): Der frühere Nationaltorwart, einst Multimillionär, bezieht heute 563 Euro Stütze im Monat – am Monatsende bleiben ihm derzeit magere 2,69 Euro. Seine Dschungel-Gage floss direkt an den Insolvenzverwalter. Gegenüber Bild sagte er: "Reality-TV, das habe ich gemerkt, ist nicht unbedingt mein Spielfeld. Da geht es den meisten nur um Krawall." Claudia Norberg (55) wiederum sah, wie ihre Gage von 2020 fast vollständig vom Insolvenzverwalter einbehalten wurde. Ihre Gläubiger warteten sechs Jahre lang vergebens – nicht einen Cent sahen sie. Seit Jahren lebt die Ex-Frau von Michael Wendler (54) unbehelligt in Florida.

Für einige funktionierte das Dschungelcamp-Prinzip hingegen tatsächlich. Cosimo Citiolo (45), bekannt als "Checker vom Neckar", baute mit seiner Gage Schulden im sechsstelligen Bereich ab und gilt heute als schuldenfrei. RTL-Recherchen zufolge verdient der frühere DSDS-Kandidat inzwischen im Schnitt rund 10.000 Euro im Monat durch Gagen, Kooperationen und Auftritte. Georgina Fleur (36) kämpfte nach ihrer Teilnahme 2013 noch mit Steuerschulden und Privatinsolvenz, hat sich aber durch Reality-TV und Social-Media-Deals finanziell erholt. 2024 gewann sie zudem die Legenden-Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Ihr Vermögen wird aktuell auf eine Million Euro geschätzt. Jasmin Herren (47), die ihre Gage zunächst nutzte, um ein Darlehen bei ihrer Mutter zurückzuzahlen, befindet sich ebenfalls auf dem richtigen Weg: "Mir geht es gut. Ich bin am Arbeiten und fleißig selbstständig. Ich bin ja nicht nur Realitystar, sondern auch medizinische Kosmetikerin und Anti-Aging-Expertin", sagte sie gegenüber Bild.

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RTL Jürgen Hingsen im Dschungelcamp 2025

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IMAGO / Gartner Eike Immel, deutscher Fußballspieler

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, April 2026

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