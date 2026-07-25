Nanu: Joelina Drews liebäugelt mit Dschungelcamp-Teilnahme

Könnte Joelina Drews (30) bald von Schlangen und Kakerlaken umgeben sein? Im Podcast "Drews Cordalis Petry - Kids-Club" ließ die Sängerin jetzt aufhorchen: Eine Teilnahme am RTL-Dschungelcamp wäre für sie durchaus denkbar. "Ich wäre nicht abgeneigt, weil ich die Challenge geil finde", erklärte die 30-Jährige im gemeinsamen Format mit ihren Podcast-Kollegen Achim Petry (51) und Lucas Cordalis (58). Vor den berüchtigten Ekelprüfungen schreckt sie dabei offenbar nicht zurück – sie habe keinerlei Angst davor.

Dass Joelina mit Lucas ausgerechnet einen echten Dschungel-Veteranen an ihrer Seite hatte, machte die Runde besonders spannend. Der Sohn von Schlager-Legende Costa Cordalis (†75) belegte beim Dschungelcamp 2023 den dritten Platz und warnte seine Mitstreiterin eindringlich: Die Prüfungen seien in Wahrheit nur ein "Spaziergang" – die eigentliche Herausforderung sei das Zusammenleben am Lagerfeuer. "Jeder ist ein Profil-Neurotiker, jeder hat den Drang, laut zu sein und rumzuschreien, sich selbst darzustellen", schilderte er seine Erfahrungen. Ähnlich klingt es bei Achim, der im Herbst 2025 an Promi Big Brother teilnahm und ebenfalls vor der zermürbenden Seite des Formats warnte: "Die Ruhepausen, die du im Dschungel hast, sind viel, viel größer und viel, viel nerviger. Das nagt viel mehr an dir." Trotzdem zeigte er sich sofort begeistert. "Ich würde den Dschungel sofort machen, komm lass uns gemeinsam in den Dschungel gehen!", rief er seine Mit-Podcaster auf.

Joelina selbst bremste die Euphorie allerdings noch etwas ein. Sie glaube, für Reality-TV "generell sehr langweilig" zu sein, da sie so ruhig sei, gab sie zu bedenken. Vor erst vier Wochen sorgte Joelina schon mit dem nächsten "Vielleicht" für Wirbel: Beim Thema Playboy klang sie plötzlich deutlich weniger strikt als früher. Nachdem sie vor einigen Jahren noch klar sagte: "Definitiv nicht, nein.", erklärte sie im Interview mit Schlager.de inzwischen: "Ich schließe nichts aus. Das heißt aber nicht, dass ich da rein möchte. Ich sage grundsätzlich zu nichts im Leben mehr 'Sag niemals nie', aber dann wird einem das so aufs Butterbrot geschmiert." Die Botschaft war deutlich: festnageln lassen wollte sie sich nicht mehr, auch wenn ihr Fokus weiter auf Musik liegt.

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Getty Images Joelina Drews, Sängerin

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IMAGO / STAR-MEDIA Achim Petry, Sänger

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022