Nach Sexting-Skandal scheint Adam Levine voll im Eheglück

Zwölf Jahre Ehe – und Adam Levine (47) lässt es sich nicht nehmen, diesen Meilenstein öffentlich zu feiern. Auf Instagram teilte der Maroon-5-Sänger jüngst ein Foto seiner Frau Behati Prinsloo (38) an einem Café im Freien und schrieb dazu: "Zwölf Jahre verheiratet mit meinem Lieblingsmenschen. Ich liebe dich... immer wieder für den Rest meines Lebens." Kurz zuvor waren die beiden auf einer Yacht in St. Tropez gesichtet worden, wo sie ihr Jubiläum feierten – eng beieinander und allem Anschein nach unbeschwert. Dabei fällt das Jubiläum auch mit einem der größten Skandale zusammen, der ihre Ehe beinahe zum Scheitern gebracht hätte. Denn im September 2022 hatte das Model Sumner Stroh auf TikTok öffentlich behauptet, rund ein Jahr lang eine Affäre mit Adam geführt zu haben – inklusive angeblicher Screenshots von anzüglichen Nachrichten.

Kurz darauf meldeten sich weitere Frauen mit ähnlichen Vorwürfen zu Wort. Adam bestritt zwar körperliche Affären, räumte jedoch ein, Grenzen überschritten zu haben. In einem Statement erklärte er damals: "Ich habe in der Kommunikation mit anderen Personen als meiner Frau auf jede flirty Art schlechtes Urteilsvermögen gezeigt. Ich hatte keine Affäre, aber ich habe während einer bedauerlichen Phase meines Lebens eine Linie überschritten." Laut Insidern, die gegenüber der Daily Mail sprachen, sei die Beziehung des Paares mittlerweile wieder in einem deutlich besseren Zustand: "Das bedeutet nicht, dass alles perfekt ist... aber Adam hat genug Veränderungen vorgenommen, um die Ehe zu erhalten und die Fehler nicht zu wiederholen, die ihn fast alles gekostet hätten."

Dass Behati damals an Adams Seite blieb, beschreiben Vertraute als entscheidend für den Fortbestand ihrer Ehe. "Sie hat zu ihm gestanden, weil sie sehr in ihn verliebt ist", sagte ein Insider der Daily Mail. Laut einer weiteren Quelle hat sich Adam in den vergangenen Jahren sichtlich gewandelt: "Er hat gelernt, besser mit sich umzugehen, und ist präsenter geworden. Er ist wirklich dankbar für das, was er hat." Dabei soll vor allem sein Vater Fred Levine eine wichtige Rolle gespielt haben – er habe seinen Sohn ermutigt, an der Ehe zu arbeiten und ein gutes Vorbild für seine drei Kinder zu sein.

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Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine auf Instagram, 2024

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Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine, April 2024

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Instagram / adamlevine Adam Levine mit seiner Familie, Juli 2026