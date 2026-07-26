Adam Levines Affäre bricht nach vier Jahren ihr Schweigen

Fast vier Jahre nach dem Sexting-Skandal mit Maroon 5-Frontmann Adam Levine (47) meldet sich Sumner Stroh jetzt zu Wort. In einem exklusiven Interview mit Daily Mail bezeichnet die Social-Media-Bekanntheit die damalige Zeit als traumatisch und spricht offen über Scham, Schuldgefühle und öffentliche Hetze. 2022 hatte sie auf TikTok behauptet, rund ein Jahr lang eine Affäre mit Adam geführt zu haben – während dessen Ehefrau, das Model Behati Prinsloo (38), schwanger mit dem dritten gemeinsamen Kind war. Adam bestritt damals eine vollständige Affäre, gab aber zu, eine Grenze überschritten zu haben.

Gegenüber Daily Mail macht Sumner deutlich, dass sie keine Opferrolle einnehmen möchte – sie sei sich bewusst, dass sie viele Menschen verletzt habe. Besonders belastend sei die Situation für ihre Familie gewesen. "Die Drohnen, die über dem Haus meiner Familie flogen ... das hat meine ganze Familie betroffen", schildert sie. Gleichzeitig übernimmt sie Verantwortung für ihr eigenes Handeln und erklärt: "Ich glaube, dass Menschen mehr sind als ihre Fehler und ihre Vergangenheit." Heute verfolgt die 26-Jährige eine Musikkarriere und will mit dem Thema abschließen.

Während Stroh ihren Weg als Künstlerin findet, zeigen Adam und Behati derweil, dass ihre Ehe hält. Zuletzt wurden die beiden auf einer Yacht in St. Tropez gesichtet, kurz vor ihrem zwölften Hochzeitstag. Ein Insider verriet Daily Mail: "Ihre Beziehung befindet sich in einem viel gesünderen Zustand als unmittelbar nach dem Skandal." Behati selbst hat sich bis heute nie öffentlich zu dem geäußert, was damals mit Sumner geschah.

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Getty Images Sumner Stroh, Sängerin

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Getty Images Adam Levine bei der Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica, April 2026

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Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im April 2024