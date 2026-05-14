"The Voice" mit Starpower: Queen Latifah als neuer Coach

Große Neuigkeit für Fans der Musikshow "The Voice": Queen Latifah (56) wird in der kommenden Staffel 30 als Coach auf dem berühmten roten Drehstuhl Platz nehmen. Das gab NBC vor Kurzem bekannt. Die Schauspielerin und Rapperin begleitet damit die beiden Routiniers Kelly Clarkson (44) und Adam Levine (47) sowie Country-Star Riley Green (37) ins neue Coaching-Panel. Für Queen Latifah ist es das erste Mal, dass sie bei "The Voice" dabei ist – als Jurorin war sie aber bereits bei anderen Formaten tätig, zum Beispiel bei "America's Got Talent". Die neue Staffel soll im Herbst 2026 starten und außerdem Gastauftritte von ehemaligen Coaches und Mentoren beinhalten.

Queen Latifah bringt ein breites musikalisches Fundament mit in die Show: Sie ist Grammy-Gewinnerin, Rapperin, Produzentin, ehemalige Chefin eines Plattenlabels und wurde in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Auch ihre Co-Coaches haben einiges vorzuweisen: Kelly und Adam blicken gemeinsam auf 30 Staffeln als Coaches zurück. Adam hatte die Show nach 16 Staffeln 2019 verlassen und kehrte vor wenigen Staffeln zurück. Über seine Rückkehr sagte er gegenüber People: "Ich habe so viel Spaß dabei. Seit ich vor ein paar Staffeln zurückgekehrt bin, war es einfach großartig, und ich bin superglücklich, es so lange weiterzumachen, wie sie mich wollen."

Queen Latifah feierte ihren Durchbruch in der Musikbranche in den frühen 1990er-Jahren mit Songs wie "Ladies First" und "U.N.I.T.Y", bevor sie auch als Schauspielerin Fuß fasste. Bekannt ist sie unter anderem aus der Sitcom "Living Single", dem Biopic "Bessie" und der CBS-Actionserie "The Equalizer", in der sie die Hauptrolle spielt. Auch die Filmwelt hat sie überzeugt: Für ihre Rolle in "Chicago" erhielt sie eine Oscar-Nominierung. Die 56-Jährige ist damit eine der vielseitigsten Persönlichkeiten, die je in einem der roten Coaching-Stühle Platz genommen haben.

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Getty Images Queen Latifah, Rapperin

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Getty Images Adam Levine in neuem Look

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Getty Images Queen Latifah bei den BET-Awards