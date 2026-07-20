Adam Levine macht Jacht für seine Kids zum Wasserparadies

Adam Levine (47) lässt die Bühne mal Bühne sein: Der Maroon 5-Frontmann verbringt aktuell gemeinsam mit seiner Frau Behati Prinsloo (38) und den drei gemeinsamen Kindern seinen Urlaub auf einer Luxusjacht vor Saint-Tropez – und hat dabei ganz offensichtlich einen Riesenspaß. Aktuelle Fotos, die Bild vorliegen, zeigen den Sänger, wie er die Wasserrutsche vom Oberdeck ins Mittelmeer hinunterschießt oder ins Wasser springt. Besonders süß: Auch die Töchter Dusty Rose (9) und Gio Grace (8) lassen sich die Rutsche nicht entgehen und planschen begeistert mit Papa im Wasser.

An Bord ist auch das jüngste Kind der Familie, ein dreijähriger Sohn, dessen Namen Adam und Behati weiterhin für sich behalten. Dass das Paar aktuell so viel Zeit miteinander genießt, hat einen besonderen Grund: Am 19. Juli feierten die beiden ihren zwölften Hochzeitstag. Geheiratet hatten der Sänger und das namibische Model im Jahr 2014 im mexikanischen Cabo San Lucas. Neben dem gemeinsamen Austoben mit den Kindern kommen auch Zärtlichkeiten nicht zu kurz – die Urlaubsbilder zeigen Adam und Behati beim Küssen und Kuscheln an Deck.

Erst kürzlich hatte Adam auf Instagram ein seltenes Familienfoto geteilt, das die fünf gemeinsam an einer palmengesäumten Küstenstraße zeigt – kommentiert nur mit dem Hashtag "#GANG". Hinter dem Paar liegt eine schwierige Phase: 2022 wurde Adam öffentlich vorgeworfen, einer anderen Frau unangemessene Nachrichten geschickt zu haben. Der Sänger bestritt zwar eine Affäre, gab aber zu, "eine Grenze überschritten" zu haben.

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Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im April 2024

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Instagram / behatiprinsloo Adam Levine bestaunt mit seinen zwei ältesten Kindern die Natur

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Instagram / adamlevine Adam Levine mit seiner Familie, Juli 2026