Adam Levine teilt seltenes Familienfoto mit seinen Fans

Fast vier Jahre nach seinem öffentlichen Sexting-Skandal hat Musiker Adam Levine (47) jetzt auf Instagram ein seltenes Familienfoto geteilt. Darauf ist der Maroon 5-Sänger gemeinsam mit seiner Frau Behati Prinsloo (38) und den drei gemeinsamen Kindern zu sehen, wie sie Hand in Hand an einer palmengesäumten Küstenstraße entlangspazieren. Das Bild, das Adam am Wochenende veröffentlichte, kommentierte er schlicht mit dem Hashtag "#gang".

Adam und Behati sind Eltern von drei Kindern: den Töchtern Dusty Rose und Gio Grace sowie einem dreijährigen Sohn, dessen Name bisher nicht öffentlich bekannt ist. Das Familienfoto erscheint kurz vor dem Hochzeitstag des Paares und zeigt die Familie vereint – ein starkes Bild angesichts der Turbulenzen, die das Paar in der Vergangenheit durchgemacht hat. Auch Behati lässt regelmäßig ihre Zuneigung zu ihrem Mann in den sozialen Medien durchblicken. Zum Valentinstag schrieb sie unter einem Beitrag: "Für immer und ewig".

Vor zwei Monaten stand Adam aber aus einem ganz anderen Grund im Fokus: Viele Fans rätselten im Netz über sein plötzlich deutlich glatteres Gesicht. Der Experte Chris Bustamante schaute sich die Auftritte genauer an und vermutete gegenüber OK!: "Er scheint sich einem chirurgischen Eingriff unterzogen zu haben, möglicherweise einem Facelifting mit Fetttransplantation und einer Unterlidstraffung, um seine Augenpartie aufzufrischen." Alternativ könne es laut Chris auch ein Eingriff mit Fillern und Biostimulatoren gewesen sein.

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Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo bei der 12. Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Instagram / adamlevine Adam Levine mit seiner Familie, Juli 2026

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Instagram / behatiprinsloo Behati Prinsloo und Adam Levine auf Instagram, 2024