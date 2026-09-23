Darum fehlt Prinz Daniel bei Beisetzung an Victorias Seite

Kronprinzessin Victoria (49) reist an diesem Mittwoch nach Norwegen, um bei der Beisetzung von Prinzessin Astrid (†94) Abschied zu nehmen. An ihrer Seite fehlt an dem traurigen Tag allerdings jemand, der sie bei familiären Anlässen sonst häufig begleitet: ihr Ehemann Prinz Daniel (53). Der Grund dafür findet sich im offiziellen Terminkalender des schwedischen Hofes. Demnach steht für den Prinzen am Tag der Trauerfeier bereits ein Arbeitstermin an. Im Rahmen seines Prince Daniel's Fellowship ist er in der Region Blekinge unterwegs und kann seine Frau deshalb nicht nach Norwegen begleiten. Aus der schwedischen Königsfamilie wird somit allein die Kronprinzessin nach Oslo reisen, um der älteren Schwester von König Harald die letzte Ehre zu erweisen. Prinzessin Astrid war am 11. September im Alter von 94 Jahren gestorben.

Dass Victoria ohne ihren Mann nach Norwegen reist, hatte der schwedische Hof bereits im Vorfeld bestätigt. "Aus unserer Königsfamilie nimmt die Kronprinzessin teil", erklärte Informationschefin Margareta Thorgren gegenüber Svensk Damtidning. Für das norwegische Königshaus ist Astrids Tod innerhalb weniger Wochen bereits der zweite schwere Verlust. Sie starb nur zwei Tage nach der Beisetzung ihres Bruders, König Harald. Zu dessen Trauerfeier in Oslo war Daniel noch gemeinsam mit seiner Frau angereist. Bei Astrids letztem Geleit ist ihm das nun aufgrund seiner Termine in Blekinge nicht möglich. Im Rahmen seines Fellowship-Programms besucht der Prinz dort verschiedene Veranstaltungen. Das Projekt unterstützt junge Unternehmerinnen und Unternehmer und führt ihn regelmäßig in unterschiedliche Regionen Schwedens.

Victoria und Daniel treten seit ihrer Hochzeit im Jahr 2010 bei royalen Anlässen meist gemeinsam auf – bei festlichen Veranstaltungen ebenso wie bei traurigen Terminen innerhalb der europäischen Königshäuser. Dass die beiden bei einer Beisetzung getrennt voneinander unterwegs sind, ist allerdings kein Novum. Als Prinzessin Ragnhild, die Schwester von Harald und Astrid, 2012 beigesetzt wurde, nahm Victoria ebenfalls allein vor Ort Abschied, während Daniel in Schweden blieb. Nun wiederholt sich diese Konstellation: Die Kronprinzessin vertritt das schwedische Königshaus bei der Beisetzung eines Mitglieds der norwegischen Königsfamilie allein. Astrid, die auch als Mrs. Ferner bekannt war, hatte über Jahrzehnte hinweg zahlreiche royale Aufgaben in Norwegen übernommen.

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Getty Images Prinz Carl Philip, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel bei der Trauerfeier für König Harald V. in Oslo

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Imago Prinzessin Astrid beim Galadinner im Königspalast in Oslo während Macrons Staatsbesuch, 23. Juni 2025

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