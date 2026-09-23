Königin Mette-Marit tief erschüttert bei Astrids Beerdigung

Der nächste schwere Gang für die norwegischen Royals: Am 23. September 2026 hat Königin Mette-Marit (53) gemeinsam mit ihrem Ehemann König Haakon (53) die Ris-Kirche in Oslo betreten, um an der Beerdigung von Prinzessin Astrid (†94) teilzunehmen. Den Bildern des Trauergottesdienstes, die svenskdam vorliegen, ist deutlich anzusehen, wie groß der Verlust für das Paar ist. Der König verliert mit Astrid seine geliebte Tante, für den König war die Verstorbene über viele Jahre hinweg eine enge Vertraute innerhalb der Königsfamilie. Für Mette-Marit ist die Beerdigung zugleich einer ihrer seltenen öffentlichen Termine in diesem Jahr: Anfang 2026 hatte sie sich einer Lungentransplantation unterziehen müssen und sich seitdem weitgehend aus den royalen Verpflichtungen zurückgezogen. An der Seite ihres Mannes nahm sie nun dennoch an dem Abschied teil.

Mette-Marit und die am 11. September 2026 verstorbene Prinzessin Astrid kannten sich bereits seit über zwei Jahrzehnten. Mit der Zeit sollen sich die beiden Frauen immer nähergekommen sein. Öffentlich fand Astrid schon früh rührende Worte für die Frau an Haakons Seite. Gegenüber dem Magazin Familien sprach sie 2012 über deren Weg ins Königshaus: Trotz ihrer "turbulenten" Vergangenheit habe Mette-Marit ihre Aufgabe als Kronprinzessin "sehr gut, tatsächlich fantastisch" gemeistert. Dass die Königin an der Beerdigung teilgenommen hat, ist alles andere als selbstverständlich. Der norwegische Hof hatte zuvor mitgeteilt, dass sie während ihrer laufenden Rehabilitation keine offiziellen Verpflichtungen übernimmt. Der Abschied von Astrid bildete damit eine bewusste Ausnahme von dieser Regelung.

Die norwegischen Royals mussten innerhalb kürzester Zeit gleich zwei schwere Verluste ertragen. Am 28. August 2026 starb König Harald, nur zwei Tage nach dessen Beerdigung verstarb nun auch seine Schwester Astrid. Die Trauerfeier für Harald im Osloer Dom war zugleich Astrids letzter öffentlicher Auftritt – und auch für Mette-Marit war es der erste Termin nach ihrer Transplantation, bei dem sie sich wieder der Öffentlichkeit präsentierte. Nach dem Tod seiner Tante würdigte Haakon sie in einer Mitteilung des norwegischen Königshauses mit rührenden Worten: "Tante Astrid war eine wichtige Stütze für König Harald und uns andere in der Familie. Wir haben viel von ihr gelernt, und sie hatte keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Ihr Tod ist ein großer Verlust für uns. Wir werden sie vermissen. Meine Familie und ich senden Tante Astrids engsten Freunden herzliche Gedanken."

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Abschiedsmesse für Prinzessin Astrid in der Ris-Kirche in Oslo am 23. September 2026

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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