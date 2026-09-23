Gina-Lisa Lohfink wird 40: Ihr Wandel im Laufe der Jahre

Gina-Lisa Lohfink (40) feiert heute, am 23. September, ihren 40. Geburtstag – und blickt damit auf fast zwei Jahrzehnte im Rampenlicht zurück. Ihren großen Durchbruch hatte der Realitystar 2008 als Kandidatin der ProSieben-Castingshow Germany's Next Topmodel an der Seite von Heidi Klum (53). Zwar reichte es am Ende nur für den zwölften Platz, doch das tat ihrer Beliebtheit keinen Abbruch: Mit ihrer offenen, frechen Art und ihrem Kultspruch "Zack, die Bohne!" eroberte sie die Herzen der Zuschauer im Sturm. Seit ihrem TV-Debüt hat sich die Blondine nicht nur beruflich, sondern auch optisch stark verändert. Schon beim berüchtigten Umstyling in der Sendung musste ihre lange Mähne einem kurzen Pixie-Cut weichen. Wenig später trug sie ihre Haare wieder lang. Verschiedene Haarfarben und Frisuren wechselten sich ab, hinzu kamen im Laufe der Jahre zahlreiche schönheitschirurgische Eingriffe, über die sie später offen sprach.

Beruflich ging es nach der Show Schlag auf Schlag: Es folgten Model-, Werbe- und TV-Jobs, ein Shooting für den Playboy und 2010 ihre Debütsingle "Alles klar". Danach war sie in zahlreichen Realityformaten zu sehen, darunter Big Brother, Die Alm, das Dschungelcamp, Adam sucht Eva, Kampf der Realitystars und Forsthaus Rampensau Germany". 2026 war sie zudem in Promis unter Palmen und Reality Queens zu sehen. Parallel dazu veränderte Gina-Lisa ihr Aussehen mit mehreren Brustvergrößerungen, aufgespritzten Lippen und Botoxbehandlungen. 2023 ließ sie zudem einen "Brazilian Butt Lift" durchführen. Nach diesem risikoreichen Eingriff kam es zu schweren Komplikationen, wie sie Bild berichtete: Altes Füllmaterial, Entzündungen und Eiter hätten sich im Gesäß angesammelt, Teile davon seien bis in die Beine gewandert. Eine Korrektur-OP wurde nötig.

Hinter Gina-Lisas einstigem Wunsch nach Veränderungen steckte ein ernster persönlicher Grund. Das machte sie im Juli im Podcast "tigges trifft" deutlich. Nach einem schweren sexuellen Übergriff habe sie sich von ihrem eigenen Körper entfremdet gefühlt. "Ich habe mich so sehr vor mir selbst und meinem Körper geekelt, dass ich das nicht mehr sehen konnte", erklärte sie. Das hat sich inzwischen geändert: Gina-Lisa fühle sich in ihrem Körper wohl und beurteile Beautyoperationen nun deutlich kritischer. Bei der Premiere von "Promis unter Palmen" Anfang 2026 betonte Gina-Lisa gegenüber Joyn: "Jeder Mensch ist schön, auf seine Art und Weise, man braucht das alles gar nicht." Wegen ihrer eigenen schmerzhaften Erfahrungen warnt sie andere davor, sich vorschnell unters Messer zu legen. "Ich möchte Frauen – egal ob jung oder alt – und Männern helfen und sagen: Macht lieber keine OP oder wenn, überlegt euch gut, wo. Ihr könnt auch sterben, das ist ein krasser Eingriff!", mahnte die Realitybekanntheit im Gespräch mit Joyn.

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Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der ProSieben-Premiere "Unschuldig" im Quatsch Comedy Club in Berlin, 16.04.2008

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Imago Gina-Lisa Lohfink bei der 8. Dschungelparty im JW Marriott Berlin zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 23.01.2026

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im November 2008

Imago Gina-Lisa Lohfink beim "Das große ProSieben Promiboxen" im Castello Düsseldorf

Imago Gina-Lisa Lohfink beim Band für Steiermark Open Air in Graz 2016

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Universal Music After Show Party im Hangar2, Flughafen Tempelhof, Berlin, 05.11.2009

Imago Gina-Lisa Lohfink beim SAT.1 Promiboxen im Castello in Düsseldorf

Imago Gina-Lisa Lohfink beim 12. SemperOpernball in der Semperoper in Dresden, 03.02.2017

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Samuel Gaertner Fashion Show während der Fashion Week Frankfurt am Eisernen Steg

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026