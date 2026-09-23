Von Anne geprägt? Zara und Mike Tindall zeigen Zuneigung

Zara Tindall (45) und ihr Ehemann Mike Tindall (47) gelten als eines der herzlichsten und beständigsten Paare im Umfeld der Royal Family. Seit 2011 sind die Sportlerin und der ehemalige Rugbyprofi verheiratet – und anders als viele andere Royals zeigen sie ihre Gefühle auch bei offiziellen Terminen ganz offen. Küsse, Umarmungen oder Händchenhalten gehören bei ihren gemeinsamen Auftritten wie selbstverständlich dazu. Woher diese Unbefangenheit und Offenheit kommt, glaubt der Körperspracheexperte Darren Stanton zu wissen. In einer Einschätzung für Betfair Casino führt er das liebevolle Miteinander auf Zaras Elternhaus zurück. Vor allem ihre Mutter Prinzessin Anne (76) soll sie demnach entscheidend geprägt haben: Deren glückliche Ehe mit Sir Timothy Laurence (71) könnte ihren Kindern Zara und Peter (48) ein positives Vorbild für eine funktionierende Partnerschaft vermittelt haben.

Der Experte sieht den Einfluss vor allem in den Werten und dem Umgang miteinander, die Annes Tochter Zara in ihrer Kindheit erlebt haben soll. "Annes Tochter Zara führt eine sehr liebevolle Ehe mit Mike Tindall, und die beiden scheuen sich nicht, ihre Hingabe füreinander in der Öffentlichkeit zu zeigen", erklärte Darren weiter. "Wir sind Produkte unserer Erziehung, und für mich deutet das darauf hin, dass Zara unter Menschen aufgewachsen ist, die einander ganz selbstverständlich Liebe und Freundlichkeit zeigten." Sein Fazit ist eindeutig: "Die Tatsache, dass Zara eine so liebevolle Ehe führt, deutet für mich darauf hin, dass Anne und Sir Tim ihr ein wunderbares Beispiel gegeben haben." Die persönliche fachliche Einschätzung des Körperspracheexperten gilt nicht als Nachweis dafür, dass Anne einen direkten Einfluss auf die Ehe ihrer Tochter hat.

Zara soll ohnehin zu ihrem Stiefvater Sir Timothy ein gutes Verhältnis haben: Mit ihm zeigte sie sich in der Vergangenheit schon mehrfach zusammen bei öffentlichen Anlässen. Auch die Verbindung zu ihrem leiblichen Vater Captain Mark Phillips ist eng. Anne und Mark ließen sich 1992 scheiden, gingen aber im Guten auseinander und kümmerten sich weiterhin gemeinsam um Zara und deren Bruder Peter Phillips. Zara und Mike sind inzwischen Eltern ihrer drei Kinder: Mia Grace, Lena Elizabeth und Lucas Philip. Dennoch: Auch bei ihnen verläuft nicht immer alles reibungslos, wie Zara vor rund sechs Monaten deutlich machte. Eine Ehe bedeute für sie kontinuierliche Arbeit – wobei gemeinsamer Spaß dabei eine wichtige Rolle spiele.

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Imago Mike Tindall und Zara Tindall beim Ladies Day des Cheltenham Festival

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Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne beim Pferderennen in Ascot

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Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne verfolgen den Ritt von Zara bei den Gatcombe Horse Trials 2006

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