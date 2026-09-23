Frecher Prinz: Harrys lustige Mailbox-Ansage auf Queen-Handy

Prinz Harry (42) ist bekannt für seine Streiche, auch gegenüber seiner Großmutter Queen Elizabeth II. (†96). Die mittlerweile verstorbene Monarchin brauchte offenbar Hilfe im Umgang mit ihrem ersten Mobiltelefon – und ihr Enkel nutzte die Gelegenheit offenbar sofort aus. Wie Bryan Kozlowski in seinem Buch "Long Live the Queen! 23 Rules for Living from Britain's Longest Reigning Monarch" schildert, änderte der junge Royal heimlich die Mailboxansage der Königin. Statt einer würdevollen royalen Begrüßung bekamen Anrufende plötzlich eine ungewöhnlich lockere Nachricht zu hören: "Hey, was geht? Hier ist Liz!" Damit nicht genug – der Herzog von Sussex richtete anschließend auch noch scherzhaft eigene Tasten für verschiedene Familienmitglieder ein. Neben Prinz Philip (†99) und dem heutigen König Charles III. (77) bekamen dabei sogar die geliebten Corgis der Queen ihre eigene Durchwahl.

Der vollständige Ansagetext soll laut dem Buch wie folgt gelautet haben: "Hey, was geht? Hier ist Liz! Tut mir leid, ich bin gerade nicht am Thron. Für eine Direktverbindung zu Philip drücken Sie die Eins; für Charles die Zwei; für die Corgis die Drei." Besonders brisant: Bei dem Gerät soll es sich dem Autor zufolge um ein speziell gesichertes und verschlüsseltes Mobiltelefon handeln, das vor Hackerangriffen geschützt sein sollte – auch wenn das Handy nur zum Kontakt mit zwei Personen diente. Um wen es sich dabei handelte, wird allerdings nicht verraten. Bryan beschreibt die Erzählung als überlieferte Anekdote. Ob sich der Mailbox-Streich also tatsächlich genauso zugetragen hat, lässt sich nur mutmaßen.

Harry soll innerhalb der Königsfamilie schon früh für sein schelmisches Wesen und seinen Humor bekannt gewesen sein. Zu seiner Oma soll er ein sehr enges Verhältnis gehabt haben, das von vielen scherzhaften Momenten geprägt war. Auch weitere Streiche gehen auf seine Rechnung: So soll er der Queen eine Duschhaube mit einem derben Spruch geschenkt und einen künstlichen Hundekothaufen im Palast platziert haben. Seine Neigung, frech zu sein und Abenteuer zu suchen, zeigte sich im Kindesalter: Der frühere Personenschützer Ken Wharfe berichtete, dass der kleine Harry einst unbemerkt den Kensington Palace verließ und bis zur Kensington High Street lief. Er sei dabei einem vermeintlichen Auftrag gefolgt. Zurück meldete er sich anschließend per Funk mit den Worten: "Mission erfüllt."

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Jahr 2013

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018