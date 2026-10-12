Personalnot im Palast: König Haakon gehen die Royals aus

Nach dem Tod von König Harald steht das norwegische Königshaus vor einer schwierigen Aufgabe: König Haakon VIII. (53) muss den royalen Terminkalender mit deutlich weniger Unterstützung als bisher füllen. Wie angespannt die Lage ist, zeigt sich besonders Ende Oktober. Während mehrere Familienmitglieder derzeit kaum für offizielle Auftritte zur Verfügung stehen, übernimmt Königin Sonja (89) gleich zwei Termine in Spanien. Am 29. Oktober wird sie im Museo Picasso Málaga die Ausstellung "Munch–Picasso" eröffnen. Einen Tag später besucht sie die Norwegische Schule in Arroyo de la Miel in Benalmádena. Für Königshausautor und Politikwissenschaftler Carl-Erik Grimstad ist die Situation eindeutig. Gegenüber der Nachrichtenagentur NTB erklärte er: "In Wirklichkeit sind es derzeit nur König Haakon und Königin Sonja, die das Königshaus repräsentieren. Das führt dazu, dass die Zahl der Besuche und die Präsenz der Royals dramatisch zurückgehen werden."

Seit dem Ende der offiziellen Hoftrauer am 9. Oktober kehrt in Norwegen langsam wieder der royale Alltag ein. Nach Haralds Beisetzung einen Monat zuvor waren öffentliche Termine weitgehend ausgesetzt worden. Nun stehen für die Königsfamilie wieder zahlreiche Verpflichtungen an. Sonja absolvierte bereits am 12. Oktober ihren ersten offiziellen Auftritt nach der Trauerzeit im Nationalarchiv in Oslo. Haakon wiederum besucht Narvik und die Armee in der Finnmark. Es sind seine ersten Gemeindereisen als neuer König. Am 22. Oktober steht außerdem ein Abendessen für die Abgeordneten im Königlichen Schloss auf dem Programm, bei dem auch Sonja und Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) erwartet werden. Auf regelmäßige Unterstützung seiner Tochter kann Haakon allerdings nicht zählen. Ingrid Alexandra soll sich weiterhin auf ihr Studium konzentrieren und im Februar nach Australien zurückkehren. Auch ihr Bruder Prinz Sverre Magnus (20) ist derzeit im Ausland und studiert in Portugal.

Besonders schwer wiegt der Ausfall von Königin Mette-Marit (53). Nach ihrer Lungentransplantation befindet sich Haakons Ehefrau weiterhin in der Rehabilitation. Voraussichtlich bis zum Sommer 2027 wird sie deshalb keine offiziellen Aufgaben übernehmen können. Damit fehlt dem neuen König bei vielen Terminen seine wichtigste Begleiterin. Auch seine Kinder können wegen ihrer Ausbildung nur gelegentlich einspringen. Umso wichtiger bleibt Sonja, die trotz des Todes ihres Mannes und ihres hohen Alters weiterhin zahlreiche Verpflichtungen wahrnimmt. Bei ihrem Besuch in Málaga wird sie unter anderem von Kultur- und Gleichstellungsministerin Lubna Jaffery und Oslos Bürgermeisterin Anne Lindboe begleitet. Dass in Norwegen inzwischen ein neues royales Kapitel begonnen hat, zeigt sich auch auf der Website des Königshauses. Seit dem 12. Oktober ist die schwarze Trauerdarstellung verschwunden. Stattdessen präsentiert sich die Seite wieder in Weiß, mit Haakon und Mette-Marit auf der Startseite. Sonja wird dort inzwischen unter den übrigen Mitgliedern der Königsfamilie geführt.

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Getty Images König Haakon VIII. legt im Storting in Oslo den Amtseid ab, 1. September 2026

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Getty Images Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus winken nach der Beisetzung von König Harald V in Oslo

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Getty Images Prinzessin Märtha Louise, König Haakon, Königin Mette-Marit und Königin Sonja gedenken König Harald V. in Oslo