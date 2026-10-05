König Haakon droht ein einsames Leben auf dem Thron

König Haakon VIII. (53) könnte auf dem norwegischen Thron künftig häufig ohne seine Frau an seiner Seite auftreten. Königin Mette-Marit (53) fällt aus gesundheitlichen Gründen weiterhin aus, während Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) eigentlich ihrem Studium nachgehen soll. Wie deutlich sich das bereits auswirkt, zeigte sich zuletzt mehrfach: Sowohl bei Haakons Vereidigung im Storting kurz nach dem Tod seines Vaters als auch bei der Eröffnung der neuen politischen Saison im norwegischen Parlament fehlte Mette-Marit. An Haakons Seite stand stattdessen die 22-jährige Ingrid Alexandra. Royalexpertin Tove Taalesen schlägt gegenüber Dagbladet deshalb Alarm: "König Harald und Königin Sonja waren ein starkes Team. König Haakon läuft Gefahr, ein deutlich einsamerer König zu werden. Denn im Moment hat er nur sehr wenige Menschen, mit denen er zusammenspielen kann."

Hinter Mette-Marits Rückzug steht eine schwere gesundheitliche Belastung. Die Königin befindet sich nach ihrer Lungentransplantation noch immer in einer längeren Rehabilitationsphase. Wegen ihrer chronischen Lungenfibrose wird sie laut Dagbladet auch nach dem erfolgreichen Eingriff dauerhaft mit den Folgen des fremden Organs leben müssen. Tove ordnet ihre geringe Präsenz deshalb ein: "Wir haben eine neue Königin bekommen, aber bislang haben wir sie fast nicht gesehen. Das ist natürlich ungewöhnlich. Gleichzeitig ist die Erklärung einfach: Mette-Marit hat sich einer Lungentransplantation unterzogen. Die Gesundheit geht vor." Auch aus dem übrigen Königshaus ist nur begrenzt Hilfe zu erwarten: Prinzessin Märtha Louise (55) hat ihre offiziellen Pflichten längst niedergelegt und Königin Sonja ist inzwischen hochbetagt und trauert um ihren verstorbenen Ehemann. Für die Expertin bleibt damit vor allem eine Option: "Es muss ihr möglich sein, neben dem Studium einige königliche Aufgaben zu übernehmen", sagt sie über Ingrid Alexandra.

Ingrid Alexandras Bildungsweg ist durch den Thronwechsel ohnehin bereits ins Wanken geraten. Nach dem Tod ihres Großvaters König Harald V. und Haakons Thronbesteigung kehrte die Thronfolgerin aus Australien nach Norwegen zurück. Ihr dortiges Studium unterbrach sie zunächst. Gleichzeitig bringt die veränderte Lage im Königshaus Vater und Tochter bei öffentlichen Auftritten enger zusammen. Die Kronprinzessin muss also schon in jungen Jahren zwischen ihrem eigenen Bildungsweg und den Pflichten am Hof abwägen, während Haakon gleichzeitig auf die Genesung seiner Ehefrau Rücksicht nehmen muss.

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Getty Images König Haakon VIII. und Königin Mette-Marit grüßen vom Balkon des Königspalasts in Oslo nach der Beisetzung von König Harald V

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Getty Images König Haakon und Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der Eröffnung des 171. Stortings in Oslo

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra trifft im Königlichen Schloss in Oslo zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung ein, 28. August 2026