Bianca Censori sorgt im roten Netzlook wieder für Aufsehen

Bianca Censori (31) ist vor allem für eins bekannt: ihren ausgefallenen, wirklich freizügigen Stil. Demnach ist es nicht überraschend, dass sie auch am vergangenen Samstagabend wieder in einem äußerst gewagten Outfit durch den The Living Room Club zog. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, erschien sie in einem roten Netzbody, unter dem sie auf einen Büstenhalter verzichtete. Dazu kombinierte sie einen durchsichtigen roten Bleistiftrock, der knapp unterhalb der Knie endete. Abgerundet wurde der Look von offenen High Heels im passenden Farbton. Die Aufmerksamkeit schien ihr diesmal jedoch etwas unangenehm zu sein, denn sie verdeckte ihre Oberweite mit ihrem Arm.

Während Bianca kaum etwas der Fantasie überlässt, ging ihre Begleitung in eine ganz andere Richtung. Kanye West, mit dem sie seit 2022 verheiratet ist, kleidete sich von Kopf bis Fuß in Denim. Er kombinierte eine hochgeschlossene Jeansjacke mit einer verwaschenen Jeans und hellen Schnürstiefeln. Für Bianca sind solche Auftritte längst kein Einzelfall mehr. Seit sie mit dem Musiker liiert ist, fällt sie immer wieder mit extravaganten und besonders freizügigen Outfits auf. Für einen der größten Aufreger sorgte sie bei den Grammy Awards 2025: Auf dem roten Teppich legte sie einen schwarzen Pelzmantel ab und stand plötzlich in einem vollständig transparenten, hautfarbenen Minikleid vor den Kameras – Unterwäsche trug sie darunter keine.

Die freizügigen Looks von Bianca sorgten in der Vergangenheit immer wieder für böse Gerüchte. Nutzer der Plattform X munkelten, dass Kanye bestimmen würde, was Bianca trägt. Sie unterstellten dem Musiker, dass er seine Frau absichtlich bloßstellen wolle, um Kontrolle über sie auszuüben. Diesen Spekulationen trat Bianca vor Kurzem gegenüber Vanity Fair entschieden entgegen. "Ich würde nichts tun, was ich nicht tun wollte", stellte die Designerin klar. Durch die Ehe wurde Bianca zur Stiefmutter von Kanyes vier Kindern, die aus seiner Beziehung mit der Unternehmerin stammen: North, Saint, Chicago und Psalm.

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Imago Bianca Censori bei den Grammys 2025 in Los Angeles

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Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025

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Getty Images Bianca Censori bei der Marni Fall/Winter 2024 Show während der Milan Fashion Week