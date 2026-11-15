Outfit-Panne? Bianca Censoris Selfie sorgt für Aufsehen

Bianca Censori (31) zeigt sich mal wieder von ihrer freizügigen Seite! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Designerin jetzt ein neues Selfie, mit dem sie erneut für Aufsehen sorgt. Darauf trägt die Ehefrau von Kanye West (49) ein hauchdünnes, halbtransparentes Top. Der zarte Stoff verdeckt ihr Dekolleté allerdings kaum, sodass der Look fast wie eine Outfit-Panne wirkt. Damit passt das Foto bestens zu Biancas zuletzt ausgesprochen freizügigen Auftritten in den sozialen Medien. Auch bei der jüngsten Yeezy-Modenschau in Los Angeles ließ sie tief blicken: Dort zeigte sie sich in einem Nude-Body mit tiefem Ausschnitt. Mit dabei waren ihr Ehemann Kanye West, seine 13-jährige Tochter North West (13) sowie deren Geschwister Saint, Chicago und Psalm.

Die Show, die Kanye selbst als "Season 01" betitelte, fand im Yeezy-Flagshipstore in Los Angeles statt. Nach einer vierjährigen Pause meldete sich die Marke damit zurück. Doch nicht nur bei der Modenschau setzt Bianca auf knappe Looks. Selbst beim Lebensmitteleinkauf zeigte sie sich vor Kurzem in äußerst kurzen Shorts. Dazu kombinierte sie kniehohe Stiefel aus Schlangenleder. Bei einem Abstecher in den Privatclub The Living Room hatte sie zuvor ein durchsichtiges rotes Kleid gewählt. Darunter blitzte rote Unterwäsche aus Schlangenleder hervor. Dazu trug sie ein Netzoberteil – und darunter rein gar nichts. Ihren wohl berühmtesten Auftritt dieser Art legte sie aber bei den Grammy Awards 2025 hin. Auf dem roten Teppich ließ sie ihren schwarzen Pelzmantel fallen. Zum Vorschein kam ein komplett durchsichtiges, hautfarbenes Minikleid, das die Blicke aller Anwesenden auf sich zog.

Seit sie mit Kanye liiert ist, ist Bianca für ihre provokante Mode bekannt. Immer wieder gab es Spekulationen, der Rapper würde über ihre Outfits bestimmen. Diesen Gerüchten widersprach sie im Februar gegenüber Vanity Fair deutlich: "Ich würde nichts tun, was ich nicht tun wollte." Bereits im Dezember hatte sie dem Magazin Interview erklärt, dass ihre Looks Teil ihres künstlerischen Ausdrucks seien. Mit Blick auf eine Doppelgängerin, die bei einer Kunstinstallation zum Einsatz kam, ließ sie verlauten: "Eine Frau in der Öffentlichkeit ist gezwungen, dabei zuzusehen, wie sich Versionen ihrer selbst ohne ihre Zustimmung vervielfachen." Und weiter hieß es: "Die Leute projizieren, die Leute erfinden, die Leute löschen aus. Also formt sie die Versionen, die sie erschaffen, die Phantom-Selbste." Kanye gab Bianca kurz nach dem Abschluss seiner Scheidung von Kim Kardashian (46) im Jahr 2022 das Jawort. Mit seiner Ex-Frau Kim hat der Rapper die vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm.

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Instagram / biancacensori Bianca Censori, Designerin

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Getty Images North West und Bianca Censori besuchen die Yeezy-Modenschau in Los Angeles

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