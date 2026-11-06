Bianca Censoris freizügiger Catsuit spaltet erneut das Netz

Bianca Censori (31) hat bei der Modenschau ihres Mannes Kanye West (49) wieder einmal alle Blicke auf sich gezogen. Am Mittwoch präsentierte der Rapper in seinem Yeezy-Flagship-Store in Los Angeles seine Kollektion "Yeezy Season 01". An seiner Seite zog die Designerin laut The Blast in einem hautengen, beigen Catsuit mit langen Ärmeln, der ihre Figur extrem betonte, alle Blicke auf sich. Ein Detail wurde dabei zum absoluten Tuschelthema: Bianca verzichtete gänzlich auf einen BH. Zudem hatte sie den vorderen Reißverschluss so tief offen gelassen, dass sie tiefe Einblicke gewährte und ihr Dekolleté optimal in Szene setzte. Fotos des freizügigen Auftritts machten danach schnell auf X die Runde und sorgten dort für sehr gemischte Reaktionen. Ein Teil der Nutzer feierte Biancas mutigen Stil, andere ließen dagegen kein gutes Haar an ihrem Aussehen und äußerten sich teils heftig.

Ihren Look ergänzte die Designerin mit hochgeschnittenen Schnürstiefeln und einer farblich perfekt abgestimmten Minitasche, die sie unkonventionell am Oberarm fixiert hatte. Ihre schokobraune Mähne war in sanfte Wellen gelegt und durch einen geraden Pony ergänzt. Im Netz erntete sie für diese modische Kombination haufenweise Komplimente von ihrer Community. "Ihr Körper erinnert an eine Statue, ihr Gesicht an ein Renaissancegemälde – und ehrlich gesagt gefällt mir beides", schwärmte ein Nutzer auf X. Ein anderer zeigte sich ebenfalls beeindruckt: "Sie schafft es immer, ein Statement zu setzen. Mode, Kontroverse und Selbstbewusstsein in einem." Doch längst nicht alle teilten diese Begeisterung. Mehrere Kommentatoren nahmen Biancas Dekolleté und ihre Figur ins Visier. Ein Nutzer meinte etwa, der Look lasse sie "dick" aussehen. Andere hinterließen abfällige Bemerkungen über ihre Oberweite.

Abseits von Bianca zog vor allem Kanyes 13-jährige Tochter North West (13) die Blicke auf sich. Wie Insider berichten, begleitete sie ihren Vater gemeinsam mit ihren drei Geschwistern zu dem Event. North präsentierte sich in einem weiten, schwarzen Oversize-Mantel und klobigen Stiefeln. Absoluter Blickfang war jedoch ihre Haarpracht: Sie trug glatte, hüfttief fallende Haare in intensivem Cyanblau, abgestimmt auf farbige Kontaktlinsen. Diverse Gesichtspiercings, dramatische Wimpern und ein exzentrisches Make-up rundeten das düster-futuristische Styling ab. Ein gemeinsames Foto von North und Bianca wurde im Netz ebenfalls eifrig diskutiert. Mit einem besonderen Outfit hatte Bianca schon kurz zuvor die Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Bei Kanyes Konzert Ende Oktober in Jakarta zeigte sie sich in einem figurbetonten Catsuit, der komplett mit Swarovski-Kristallen bestickt war. Als ein Fan in den sozialen Medien wissen wollte, woher das glitzernde Teil stammt, antwortete sie: "Mein Ehemann hat es für mich entworfen."

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Getty Images Bianca Censori besucht die Yeezy-Modenschau, November 2026

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Getty Images Bianca Censori bei der Yeezy-Modenschau in Los Angeles

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