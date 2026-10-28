Bianca Censori glänzt in funkelndem Kristall-Bodysuit

Mit einem neuen Instagram-Post sorgt Bianca Censori (31) für jede Menge Aufsehen. Auf dem Foto posiert die Designerin solo vor einer dunklen Wand mit Holzvertäfelung in einem hautengen Bodysuit, der über und über mit Strass besetzt ist. Die funkelnden Steine brechen das Licht und lassen das Outfit in bunten Regenbogenfarben erstrahlen. Für den Schnappschuss hockt sich Bianca seitlich zur Kamera hin, was die fast skulpturenhafte Silhouette des Looks perfekt in Szene setzt: Während die Taille extrem schmal wirkt, betonen geschwungene, dunkle Linien ihre Hüften. Ihr voluminöses, kastanienbraunes Lockenhaar fällt ihr dabei locker über die Schultern und verhüllt einen Teil ihres Gesichts. Komplettiert wird der funkelnde Auftritt von filigranen Sandalen mit transparenten, kunstvoll geformten Absätzen. Der Schnappschuss reiht sich damit in eine ganze Serie von Looks ein, mit denen die Australierin in den vergangenen Monaten regelmäßig für Gesprächsstoff gesorgt hat.

Die Reaktionen auf den Post ließen absolut nicht lange auf sich warten: Als der Screenshot gemacht wurde, hatte das Bild schon an die 35.000 Likes eingefahren. Auch in den Kommentaren wird das funkelnde Kristall-Outfit regelrecht mit Lob überschüttet. "Sieht aus wie unser Sonnensystem", schreibt ein Follower über das glitzernde Teil. Ein anderer Nutzer bezeichnet das Outfit schlicht als "heiß" und setzt noch ein Flammen-Emoji dahinter. Auch aus ihrem beruflichen Umfeld gibt es Applaus: Stylist und Fotograf Gadir Rajab, der schon mit Bianca gearbeitet hat, hinterließ die Zeilen "Strahle hell wie ein Diamant". Basketballspielerin Liz Cambage antwortete mit gleich mehreren Funkel-Emojis. Erst vor Kurzem hatte die Designerin auf Instagram einen ähnlich aufsehenerregenden Auftritt hingelegt. Damals kombinierte sie einen dunklen, transparenten Body mit einer Strumpfhose und spitzen schwarzen High Heels – ebenfalls zu einer üppigen braunen Lockenmähne.

Für Bianca geht es bei ihrem Look um viel mehr als bloße Fashion – ihr Style ist ein fester Bestandteil ihres kreativen Schaffens. "Ich lebe meine Kunst", erklärte sie Anfang des Jahres im Gespräch mit Vanity Fair. In demselben Interview sprach sie auch darüber, wie ihre vielbeachteten Looks entstehen – nämlich gemeinsam mit ihrem Ehemann Kanye West (49). "Mein Mann und ich haben zusammen an meinen Outfits gearbeitet. Es war also eine Zusammenarbeit; es war nie so: Mir wurde gesagt, ich solle etwas tun. Wenn du mit Gianni Versace verheiratet wärst, würde er dir dann nicht ein Kleid oder so etwas geben?", führte sie aus. Den Vorwurf, das Interesse an ihrer Person basiere lediglich auf ihren freizügigen Outfits, wies sie entschieden von sich: "Wenn es nur um Nacktheit ginge, hätten das viele Menschen. Aber es beweist auch, dass in einer Zeit, die so überbelichtet und verletzlich war, das Geheimnisvolle immer noch Macht hat." Kritik an ihren Looks nimmt sie gelassen: "Ich denke einfach immer: Eines Tages werden sie es verstehen."

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Instagram / biancacensori Bianca Censori im Oktober 2026

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Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

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https://www.instagram.com/stories/biancacensori/ Bianca Censori im gewagten Outfit bei Instagram