Bei Kanye West (49) und Bianca Censori (31) läuten offenbar bald wieder die Hochzeitsglocken! Wie Biancas Tante Kelly nun ausplauderte, planen der Musiker und die Architektin im nächsten Monat eine Zeremonie im Ausland, um ihr Eheversprechen zu erneuern. Knapp vier Jahre nach ihrer geheimen Trauung würde das Paar damit noch einmal offiziell Ja sagen. Ausgeplaudert hat Kelly die überraschenden Pläne in der Melbourner Radiosendung "Fifi, Fev & Nick" auf The Fox, wo sie in der Rubrik "Who are you related to?" zu Wort kam. Demnach machen sich gleich mehrere Mitglieder der Censori-Familie für das Fest auf die Reise. Kelly selbst wird allerdings nicht dabei sein. Als die Moderatoren nachhakten, ob Kanye und Bianca denn nicht schon längst verheiratet seien, stellte sie klar: "Nun, sie sind verheiratet, aber sie erneuern noch einmal ihr Ehegelübde, ja. Ich wurde nicht eingeladen."

Bereits zuvor hatte Kelly in der Sendung durchblicken lassen, dass in ihrer Familie ein großes Ereignis ansteht. "Ein großer Teil unserer Familie reist nächsten Monat zu ihrer Hochzeit ...", erzählte sie den Radiomoderatoren. Weitere Einzelheiten zu den Hochzeitsplänen ließ sich die Verwandte in dem Interview allerdings nicht entlocken. Weder das genaue Reiseziel noch die konkrete Location der Feier sind bislang durchgesickert. Auch die Gästeliste bleibt – abgesehen von einigen Familienmitgliedern der Braut – noch unter Verschluss. Zudem fehlt bisher jedes offizielle Statement des Paares selbst: Weder Kanye noch Bianca haben die Gerüchte um eine zweite Trauung bislang kommentiert. Ob und wann das Paar selbst Einblicke in die Feierlichkeiten gewährt, ist damit ebenfalls noch unklar. Bis dahin stammen die Informationen über die zweite Hochzeit allein aus dem Radiogespräch mit Biancas Tante.

Im Dezember 2022 hatten Kanye und Bianca ganz im Stillen geheiratet. Seither beherrscht das Paar mit seiner außergewöhnlichen Beziehung immer wieder die Medien und steht unter ständiger Beobachtung. In den letzten Jahren kursierten zudem wiederholt Spekulationen über ein mögliches Ehe-Aus zwischen dem Rapper und seiner Partnerin, die Angst davor haben soll, ein Kind mit ihm zu bekommen. Sollten sich die aktuellen Pläne bewahrheiten, käme es nun fast vier Jahre nach ihrer ersten Eheschließung zur großen Neuauflage. Für Kanye ist es nicht die erste Ehe: Zuvor war er mit Kim Kardashian (46) verheiratet, mit der er vier Kinder hat. In der Radiosendung sprach Kelly auch über ihre berühmte Verwandtschaft. Den Rapper bezeichnete sie dabei als ihren angeheirateten Neffen. Über ihre Nichte, die bei öffentlichen Auftritten an der Seite ihres Mannes regelmäßig mit ihren Outfits für Gesprächsstoff sorgt, sagte sie: "Sie fällt definitiv auf."

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

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