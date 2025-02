Kanye West prahlt, er habe Kontrolle über seine Frau Bianca

Bei den Grammys sorgten Kanye West (47) und seine Frau Bianca Censori (30) für große Aufregung: Bianca tauchte in einem durchsichtigen Kleid auf, das nichts der Fantasie überließ. Dabei sah sie allerdings alles andere als glücklich aus, was Gerüchte aufkommen ließ, ihr Mann habe sie dazu überredet. Jetzt meldet sich der Rapper auf X und bestätigt in einer Schimpftirade genau das. Er schreibt: "Ich habe die Herrschaft über meine Frau. Das ist nicht irgendeine feministische Scheiße." Dann führt er aus, dass er sie zwar zu nichts gezwungen habe, aber "ohne meine Zustimmung wäre sie definitiv nicht in der Lage gewesen, das zu tun".

Auf derselben Plattform sammelte sich in den vergangenen Tagen viel Kritik zur Beziehung zwischen dem Rapper und der gebürtigen Australierin. Fans sorgen sich um Bianca und ihre mentale Gesundheit – ihr Faible dafür, sich fast nackt in der Öffentlichkeit zu zeigen, sei für viele ein Zeichen, dass Kanye sie manipulieren und nicht respektieren würde. Auch dies scheint der Ex von Kim Kardashian (44) in seiner Nachricht zu bestätigen. Er schreibt: "Ich habe keinen Respekt oder Empathie für irgendjemanden, denn niemand kommt an mich ran. Aber ich liebe einige Leute und gebe ihnen meine Gunst."

Tatsächlich blieb es während seiner Tirade aber nicht bei der einen Nachricht über Bianca. Innerhalb weniger Stunden feuerte Kanye über 50 Tweets auf der Plattform raus, in denen er allerlei fragwürdige Statements von sich gab. So schrieb er zum Beispiel auch: "Ich liebe Hitler. Was jetzt, ihr Schl*mpen. [...] Ich bin ein Nazi. [...] Ich sage, was auch immer ich will." Dazu beteuerte er, dass er bei klarem Sinne ist und alles genau so meine, wie er es abgeschickt hat.

Getty Images Kanye West, Rapper

Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025

