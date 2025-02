Alle Details zum nackten Grammy-Auftritt von Bianca Censori

Kanye West (47) und seine Frau Bianca Censori (30) sind allseits bekannt dafür, mit ihren gewagten öffentlichen Auftritten für Aufregung zu sorgen. Bei den diesjährigen Grammy Awards legten der Rapper und seine Liebste aber eine Schippe drauf: Das Model posierte in einem völlig transparenten Minikleid aus Netzstoff – und zwar komplett ohne Unterwäsche. Verschiedenen Berichten zufolge wurde das kontroverse Paar sofort des Events verwiesen. Seither tauchen immer wieder neue schockierende Details zu dem Auftritt auf – so soll Bianca nicht freiwillig die Hüllen fallen gelassen haben! In diesem Video gibt euch Promiflash einen Überblick rund um den Skandal-Auftritt des Ehepaars.

