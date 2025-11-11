1Live Krone 2025: Mit neuer Moderatorin und neuen Kategorien

Aminata Belli (33) wird in diesem Jahr Moderatorin der "1Live Krone" und damit durch einen der bedeutendsten Radiopreise Deutschlands führen. Die Verleihung findet laut DWDL am 4. Dezember im Lokschuppen in Bielefeld statt und wird live vor Publikum ausgetragen. Neun Kategorien stehen auf dem Programm, darunter erstmals die neuen Auszeichnungen "Bester Pop Act" und "Bester Party Song". Musikfans können bis zum 3. Dezember online über insgesamt knapp 50 nominierte Künstlerinnen und Künstler abstimmen.

Die "1Live Krone" wird als Bühne für die Künstlerinnen und Künstler gefeiert, die den Soundtrack des Jahres geprägt haben – von etablierten Musikgrößen bis zu aufstrebenden Newcomern. Mit den neuen Kategorien soll die Vielfalt der deutschen Musiklandschaft noch umfassender dargestellt werden. Laut Musikchef Andreas Löffler zeigen "Bester Pop Act" und "Bester Party Song", wie abwechslungsreich und dynamisch die Szene ist. Die Veranstaltung verspricht eine Mischung aus emotionalen Momenten und ausgelassener Party-Stimmung.

Für Moderatorin Aminata, deren Talkshow vor kurzem aus dem Programm genommen wurde, dürfte die Aufgabe eine spannende Herausforderung darstellen. Die vielseitige TV-Persönlichkeit hat in ihrer Karriere bereits bewiesen, dass sie große Events mit Leichtigkeit und Charme meistern kann. Bekannt für ihre unbeschwerte Art und ihr stilsicheres Auftreten, begeistert Aminata nicht nur als Moderatorin, sondern auch in ihren Aktivitäten abseits der Kameras. Privat hält sie sich oft bedeckt, nutzt aber ihre Plattform, um wichtige gesellschaftliche Themen wie Diversität und Gleichberechtigung anzusprechen, was ihr eine treue Fangemeinde eingebracht hat.

Imago Aminata Belli bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show, März 2025

Getty Images Aminata Belli auf der Bühne, Mai 2025

Getty Images Aminata Belli, Moderatorin