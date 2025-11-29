Darum ist 1Live-Krone-Moderation für Aminata Belli besonders

In wenigen Tagen wird der Radiopreis "1Live Krone" im Lokschuppen in Bielefeld verliehen – und die Moderation übernimmt diesmal Aminata Belli (33). Die beliebte TV-Bekanntheit zeigt sich im Vorfeld der Veranstaltung voller Leidenschaft und Vorfreude auf ihren großen Auftritt. Im Gespräch mit Promiflash verrät sie: "Es bedeutet mir so viel, die 1Live Krone zu moderieren. Den Preis gibt es seit 26 Jahren. Ich liebe Preisverleihungen, Popkultur. Ich lebe dafür." Seit ihrer Kindheit habe sie solche Shows auf VHS aufgezeichnet und immer wieder angesehen. Dass sie nun selbst durch den Abend führen darf, sei für sie ein regelrechter Traum: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue."

Vor prominentem Publikum in intimer Club-Atmosphäre werden Preisträger aus verschiedenen Musik-Kategorien geehrt. Neun Awards, darunter Neuerungen wie der "Beste Pop Act", erwarten die Zuschauer an dieser besonderen Bühne. "Die Vorbereitungen laufen heiß", sagt Aminata in Vorfreude auf den 04. Dezember. Sie hofft, auch im Live-Format ihrem professionellen Ruf gerecht zu werden: "Ich hoffe, dass ich diese ganze Freude mit in die Sendung nehmen kann und nicht irgendwie plötzlich zum ersten Mal einen Blackout habe. Toi, toi, toi."

Dass der beliebte Radiopreis in diesem Jahr erstmals von einer neuen Moderatorin geführt wird, wurde erst vor wenigen Wochen bekanntgegeben. Für viele Fans war die Nachricht eine Überraschung. Die Radiopreis-Gala gilt als Bühne für die Künstlerinnen und Künstler, die den Soundtrack des Jahres geprägt haben – und Aminata, die sonst eher aus dem TV-Programm bekannt ist, bringt mit ihrer offenen Art frischen Wind ins Format.

Imago Aminata Belli beim Opening des neuen Breuninger Flagship Store, Hamburg 2025

Getty Images Aminata Belli, Mai 2025

Getty Images Aminata Belli, Moderatorin