So verbringt Aminata Belli die kommenden Weihnachtsfeiertage

Aminata Belli (33) ist aufgrund verschiedener Moderationsjobs momentan so beschäftigt wie selten zuvor. Zur Weihnachtszeit wird sich die TV-Bekanntheit jedoch eine Auszeit vom Showgeschäft nehmen. Im Promiflash-Interview bei den diesjährigen TikTok Awards verriet sie: "Ich verbringe die Feiertage und die Vorweihnachtszeit auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt, denn meine Familie ist eine Schaustellerfamilie." Doch sie wird nicht nur zu kurzen Besuchen vorbeischauen: "Meine Familie braucht dieses Jahr ein bisschen Unterstützung dabei, weshalb ich alles stehen und liegen lasse – außer die TikTok Awards und die 1LIVE Krone. Außer am 24. Dezember sind wir da jeden Tag vertreten. Dort verbringe ich quasi Weihnachten."

Über die ungewöhnliche Kindheit in einer Schaustellerfamilie hat Aminata einst in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesprochen. Dabei schilderte sie unter anderem, dass sie um Mitternacht auf einem Autoscooter konfirmiert worden sei. Das abwechslungsreiche Leben wäre manchen Heranwachsenden vielleicht zu viel, doch die 33-Jährige schwärmte: "Das war eine Traumkindheit. Ich dachte immer, es muss für alle anderen so langweilig sein, so eintönig, jeden Tag am gleichen Ort zu sein."

Bevor Aminata sich ganz dem Lübecker Weihnachtsmarkt widmen kann, steht noch ein großer Termin an. Am 4. Dezember moderiert das Nordlicht die 1LIVE Krone. Gegenüber Promiflash betonte sie: "Es bedeutet mir so viel, die 1LIVE Krone zu moderieren. Den Preis gibt es seit 26 Jahren. Ich liebe Preisverleihungen und Popkultur. Ich lebe dafür." Den Radiopreis habe sie schon in ihrer Kindheit auf VHS-Kassetten aufgezeichnet, um nichts zu verpassen. "Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich darauf freue", erzählte Aminata.

Imago Aminata Belli beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Imago Aminata Belli beim Opening des neuen Breuninger Flagship Store, Hamburg 2025

Getty Images Aminata Belli, Mai 2025