Aminata Belli verrät mehr zu ihrer 1Live-Krone-Moderation

Aminata Belli (33) wird am 4. Dezember die prestigeträchtige Verleihung der 1Live Krone in Bielefeld moderieren. Das Event findet im historischen Lokschuppen statt und verspricht spannende Momente und einige Überraschungen. Im Promiflash-Interview bei den TikTok Awards gab Aminata einen kleinen Vorgeschmack auf den Abend: Sie habe sich selbst eine besondere Herausforderung auferlegt, die für zusätzliche Spannung sorgen könnte. So plane sie möglicherweise einen Outfit-Wechsel während der Live-Show – ob das gelingen wird, bleibt ein offenes Geheimnis.

Im Gespräch mit Promiflash sprach die 33-Jährige mit viel Humor über die Herausforderungen einer Live-Übertragung: "Das ist ja eine Liveshow, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe und halbnackt wieder auf die Bühne. Aber dann sind die Quoten vielleicht auch super. Man weiß es nicht." Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu, dass sie sich bei solchen Aktionen kurzzeitig wie Popstar Britney Spears fühle. Ob der Outfit-Wechsel tatsächlich stattfinden wird, sei noch in der Probephase – ein spannendes Element, das das Live-Erlebnis der Zuschauer zusätzlich beleben könnte.

Bereits vor wenigen Wochen berichteten Medien über die Rückkehr der beliebten Verleihung nach Bielefeld und den besonderen Stellenwert, den die Show in diesem Jahr einnehmen sollte. Neben etablierten Musikgrößen standen auch viele aufstrebende Newcomer und spannende Acts im Fokus. Mit den neu eingeführten Kategorien "Bester Pop Act" und "Bester Party Song" wollte man noch mehr Vielfalt in die Show bringen und den unterschiedlichen Facetten der deutschen Musikszene eine Bühne geben. Auch die Möglichkeit, dass Fans online über die Gewinner abstimmen konnten, sorgte schon im Vorfeld für Vorfreude.

Getty Images Aminata Belli beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

Getty Images Aminata Belli, Mai 2025

Getty Images Aminata Belli auf der Bühne, Mai 2025

