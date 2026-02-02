Eric Stehfest findet Geschehnisse im Dschungel "bodenlos"

Eric Stehfest (36) war bereits zweimal im Dschungelcamp – 2022 in der 15. Staffel und 2024 im Allstars-Special. In beiden Staffeln erlebte der Schauspieler so einiges, bei dem einem sicher die Worte fehlen. Der diesjährige Dschungel setzt aber offenbar auch für ihn einen drauf. Im Bild-Format "Buschfunk!" soll Eric das Camp in drei Worten beschreiben: "In drei Worten den Dschungel... grenzwertig, verrückt und bodenlos." Mit einigen Mitcampern kann er aber durchaus mitfühlen. "Ich sehe auf jeden Fall eine Parallele mit Ariel. Mir ging es ähnlich, was die Gruppenkonstellation betrifft. Sich stark zu machen für die eigene Position gegenüber den anderen, das kommt mir schon bekannt vor", meint der ehemalige GZSZ-Darsteller.

Zu den anderen kontroversen Campern hat Eric aber auch eine klare Meinung. Bei Gil Ofarim (43) ist er beispielsweise überzeugt, dass dieser sich nach wie vor damit schwertut, die Wahrheit zu sagen – an seinem Bild in der Öffentlichkeit wird sich Erics Meinung nach wohl kaum etwas ändern. "Gil hat vor einigen Jahren hart gelogen und lügt im Dschungel immer noch weiter. Ich glaube, da wird er sich mit auseinandersetzen müssen. Was jetzt nun die Wahrheit ist – ob er reden darf oder ob er nicht reden darf... Ich glaube, das wird so weitergehen wie bisher. Ich glaube nicht, dass es da eine Verbesserung geben wird", vermutet der 36-Jährige.

Eric selbst eckte in seiner ersten Dschungel-Staffel ebenfalls ordentlich an. Unter anderem verweigerte er nach Auseinandersetzungen eine Prüfung, weil er für seine Mitcamper kein Essen erspielen wollte – danach gab es noch mehr Streit. Damals bereute er sein Verhalten nicht. Er betonte gegenüber RTL: "Ich habe den Mut gehabt, mich in allen Facetten zu zeigen." Im Allstars-Dschungel schlug Eric anfänglich noch deutlich ruhigere Töne an. Mit Camp-Kollege Gigi Birofio bildete sich anfänglich sogar eine echte Männerfreundschaft. Doch der Frieden währte nur kurz. Ihre Freundschaft war in dem Moment vorbei, als die Kandidaten eine gegenseitige Einschätzung machen sollten und Eric Gigi als den Camper mit dem wenigsten Zeug zur Dschungel-Legende bezeichnete. Doch auch Camper wie Daniela Büchner (47) oder Elena Miras (33) taten sich mit Erics Moralverständnis schwer – am Ende nutzten sie die erste Gelegenheit, ihn aus dem Camp zu werfen.

Imago Schauspieler Eric Stehfest bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty

RTL Ariel, Gil und Eva, Dschungelcamp-Stars 2026

RTL Eric Stehfest im Allstars-Dschungelcamp, August 2024