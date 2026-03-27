Nach Ediths Tränen-Post: Ex Eric Stehfest kontert deutlich

Eric Stehfest (36) meldet sich auf Instagram mit deutlichen Worten an seine Ex-Frau Edith Stehfest (30). In einem ausführlichen Statement wirft er ihr vor, sich als Opfer darzustellen – ein Vorwurf, der im Zusammenhang mit einem kürzlich von Edith geteilten Video steht. Darin zeigte sie sich weinend und sprach über die schwierige Situation mit ihren beiden Kindern, die aktuell bei Eric leben. "Du stellst dich als Opfer hin, obwohl du in dieser Geschichte nicht das Opfer bist. Wenn du einen Weg finden willst, wieder einen normalen Umgang mit den Kindern zu haben, dann fang an, richtig hinzuschauen und zu erkennen, was du getan hast dafür, dass die Situation jetzt so ist", schreibt der Schauspieler in seiner Story.

In seiner Stellungnahme macht Eric deutlich, dass er monatelang um die Familie gekämpft habe, auch auf Kosten seiner eigenen Gesundheit. "Ich habe einfach die Kinder in Sicherheit gebracht, und wenn das nicht passiert wäre, hätte man uns mit Sicherheit die Kinder schon längst weggenommen", erklärt er. Der 36-Jährige fordert Edith auf, den Fehler nicht bei anderen zu suchen. "Schön, dass dir jetzt auffällt, dass sie dir fehlen. Das sah viele Monate davor anders aus. Da waren andere Dinge wichtiger", so Eric weiter. Er betont zudem, dass es den beiden Kindern bei ihm gut gehe. Sowohl die Schule als auch die Kita hätten zurückgemeldet, dass die Kinder eine positive Entwicklung gemacht hätten.

Zugleich formuliert der einstige GZSZ-Star einen Wunsch für die Zukunft: "Ich wünsche mir sehr, dass du dich jetzt mal wirklich um dich kümmerst und dass wir irgendwann einen gesunden Umgang mit den Kindern als Eltern finden. Doch es war so, wie es jetzt ist, wichtig und richtig." Warum er sich nun äußert, erklärt Eric am Ende seines Statements ebenfalls: "Ich wollte eigentlich nichts sagen, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich habe sehr lange alles runtergeschluckt und es hat mich am Ende sehr krank gemacht! Jeder hat das Recht, seine Wahrheit auszusprechen!"

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026