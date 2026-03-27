Sehnsucht nach Trennung: Edith Stehfest weint um ihre Kinder

Edith Stehfest (30) leidet offenbar sehr unter der Trennung von ihren beiden Kindern. Die Schauspielerin postete jetzt ein emotionales Video in ihrer Instagram-Story, in dem sie sich weinend an ihre zwei Kleinen wendet. Aktuell leben die Kinder bei ihrem Vater Eric Stehfest (36). "In manchen Nächten ist es besonders schlimm. Ich vermisse euch so schrecklich, meine beiden kleinen Engel. Ich finde einen Weg, damit ihr wieder bei mir sein dürft. Versprochen", schreibt die Musikerin zu den bewegenden Aufnahmen. Der tiefe Schmerz über die Situation ist der 30-Jährigen deutlich anzusehen.

Zusätzlich zu dem Video teilte Edith in ihrer Story ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter zu sehen ist. Auf dem Bild spielen und lächeln die beiden noch zusammen. Auch zu diesem Bild wählte die Realitystar berührende Worte: "Ich habe euch 9 Monate in meinem Bauch getragen. 9 Jahre beschützt. Jeden verdammten Tag zerreißt mich die Sehnsucht und ich habe manchmal Angst, in meinen eigenen Tränen zu ertrinken. Vergesst das nie: Mama ist nicht gegangen, weil sie euch nicht liebt. Euer Himmel über mir." Mit diesen Zeilen betont Edith ihre Mutterliebe und macht deutlich, wie sehr sie unter der Trennung von ihren Kindern leidet.

Die Tatsache, dass die Kinder bei Eric leben, hatte in der Vergangenheit bereits für Gesprächsstoff gesorgt. Eric hatte sich dazu in einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner geäußert und dabei klargestellt, dass die Kinder nicht aus Liebe bei ihm geblieben seien, sondern weil es nötig gewesen sei. Der Schauspieler hatte sich damals gewünscht, dass Edith selbst für Klarheit sorge, damit die Menschen die Situation besser einordnen könnten. Die beiden waren lange Zeit ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder, die jetzt offenbar im Mittelpunkt einer emotional belastenden Situation für beide Elternteile stehen.

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Imago Edith Stehfest, November 2024

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Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, August 2024