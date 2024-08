"Ratten": Eric Stehfest ist enttäuscht über Dschungel-Exit

Die Zeit im Allstars-Dschungelcamp ist für Eric Stehfest (35) abgelaufen. Unter den Campern steht nämlich eine Wahl an: Wenn sich alle enthalten, dürfen auch alle bleiben. Wer jedoch abstimmt, kann den Mitcamper mit den meisten Stimmen rausschmeißen. "Wenn man ein Gewissen hat, dann macht man das nicht", erklärt Eric – doch leider wird ihm sein Moralverständnis zum Verhängnis. Danni Büchner (46) und Elena Miras (32) stimmen für den Schauspieler. Auf die Nachricht, dass er das Camp verlassen muss, reagiert Eric zunächst gefasst. "Konnte ich mir schon denken", gesteht er. Doch kurz darauf lässt der Realitystar durchblicken, wie sehr ihn sein Exit doch getroffen hat. "Die Ängste waren ja die ganze Zeit schon da, dass hier Ratten sind", gibt er enttäuscht zu bedenken.

"Also, eine Ratte bin ich jetzt wirklich nicht", hält Danni empört dagegen und Elena pflichtet ihr bei. Schnell entwickelt sich aus der traurigen Stimmung ein handfester Streit. "Das ist einfach eine Einstellungssache. Ich mit meinen zwei Kindern zu Hause…", deutet Eric an und winkt ab: "Aber redet ihr ruhig über eure Luxusprobleme." Er erklärt, er hätte die Gewinnsumme gut gebrauchen können. Das lassen Danni und Elena nicht auf sich sitzen – immerhin hätten sie auch Kinder und müssten für diese sorgen. Ein Luxusleben führe keine von beiden Camperinnen. "Wow, wie kann man einfach so etwas sagen, wenn man keine Ahnung hat. Was für eine scheiß Aussage", hetzt Elena.

An ihrem Verhalten bei der Wahl sieht die Beauty nichts Falsches – sie müsse schließlich an sich selbst denken. "Dass man mir jetzt das Gefühl gibt, dass ich etwas Schlechtes getan habe, ist nicht korrekt", meckert Elena unter Tränen im Dschungeltelefon. Die Fans stellen sich jedoch auf die Seite von Eric. "Bis gestern mochte ich Elena, heute aber merke ich erst, was das für 'ne linke Bazille ist", findet ein User auf X. Ein anderer betont: "Wie sich gerade zeigt, wer von denen doch so was wie Charakter und Anstand hat." Ein Zuschauer fragt sich: "Was hat Eric Elena eigentlich getan?"

RTL Eric Stehfest, Georgina Fleur und Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp

RTL Daniela Büchner und Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

