Friedliche Weihnachten: Kim und Kanye für Kids wiedervereint

Versöhnliche Feiertage im Hause Kardashian-West: Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) haben die Weihnachtszeit zusammen mit ihren Kindern in familiärer Runde verbracht – und dabei überraschend harmonische Töne angeschlagen. Laut dem Portal TMZ sah man die getrennten Stars über die Feiertage gemeinsam mit North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6), höflich im Umgang und ohne die sonst so lauten Nebengeräusche. Es ging um Zeit als Familie, nicht um Schlagzeilen. Die beiden sollen den Fokus klar auf die Kinder gelegt haben und daran arbeiten, das Co-Parenting neu aufzusetzen. Für Fans, die nach Jahren öffentlicher Spannungen kaum noch an eine Annäherung glaubten, ist das ein bemerkenswerter Moment.

Wie TMZ weiter berichtet, soll Kanye sich in den vergangenen Monaten intensiv mit seinem Verhalten befasst haben. Die Seite zitiert Quellen, wonach der Rapper viel reflektiert habe – auch über die Eskalationen, die durch Provokationen und Ausfälle in sozialen Netzwerken entstanden waren. In diesem neuen Miteinander hat ein Thema besondere Symbolkraft: Norths Präsenz in den sozialen Medien. Während Kanye früher strikt dagegen war, steht er nun hinter den Posts seiner Tochter und bittet sie sogar, lustige Clips und Songs von ihm zu teilen. Die Entwicklung kommt zur rechten Zeit, denn die vier Kinder der beiden stehen immer wieder im Licht der Öffentlichkeit. Ein ruhiger Ton zwischen den Eltern soll ihnen die Feiertage erleichtert haben.

Abseits der Schlagzeilen ist es die kleine Alltagschemie, die auffällt. Kanye zeigt sich sichtbar stolz auf Norths Kreativität, ihre blauen Haare und ihren eigenwilligen Stil – Details, die im Familienleben mehr bedeuten als große Gesten. Kim teilt solche Momente gern mit ihren Followern, doch wenn es um die Kinder geht, zieht die Unternehmerin häufig klare Grenzen, um deren Privatheit zu schützen. North gilt seit Jahren als besonders ideenreich, probiert Make-up, Mode und Musik vor der Kamera aus, während ihre Geschwister lieber im Hintergrund bleiben. Die Feiertage gemeinsam zu verbringen, gibt allen vier Kids etwas, das sich mit keinem Geschenkpapier verpacken lässt: Normalität.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North