Chuck Norris überlebte 2017 zwei Herzinfarkte an einem Tag

Chuck Norris ist gestern im Alter von 86 Jahren verstorben. Nun werden auch dramatische Details aus der Vergangenheit des Action-Stars bekannt. Wie jetzt ein Bericht des National Enquirer enthüllt, erlitt Chuck bereits im Juli 2017 zwei schwere Herzinfarkte an einem einzigen Tag. Das medizinische Drama ereignete sich, nachdem Chuck an den World Championships der United Fighting Arts Federation in Las Vegas teilgenommen hatte. Auf dem Rückweg zu seinem Zuhause in Chester, Kalifornien, machte er mit seiner Familie eine Pause im Tonopah Station Hotel and Casino in Nevada. Dort brach der Schauspieler früh am Morgen gegen 5:30 Uhr unter der Dusche mit Brustschmerzen zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Transport ins Mt. Grant General Hospital in Hawthorne, Nevada, war mit 100 Meilen (160 Kilometer) extrem lang und entwickelte sich zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Auf dem Weg dorthin hörte Chucks Herz auf zu schlagen und musste mit einem Defibrillator wiederbelebt werden. Nach der Ankunft im Krankenhaus erlitt er einen zweiten Herzinfarkt und hörte erneut auf zu atmen. "Es war heikel", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin und fügte hinzu: "Mir wurde gesagt, dass seiner Frau erlaubt wurde, mit ihm im Rettungsflug mitzufliegen. Alles ging so schnell, dass es sich anfühlte, als wäre er zweimal in 47 Minuten gestorben!" Die Quelle betonte: "Es gab so viel Hysterie, dass es unmöglich ist zu wissen, wie lange die Tortur dauerte. Die Leute beobachteten den Herzmonitor – nicht die Uhr!" Anschließend wurde Chuck per Hubschrauber ins Renown Regional Medical Center in Reno gebracht.

Die traurige Nachricht über Chucks Tod erreichte die Öffentlichkeit am Freitag. Seine Familie veröffentlichte ein bewegendes Statement auf Instagram: "Mit schwerem Herzen teilen wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris am Donnerstagmorgen mit. Wir möchten die Umstände gerne privat halten, aber bitte wisst, dass er im Kreise seiner Familie und in Frieden war." Weiter betonte die Familie: "Er lebte sein Leben mit Glauben, Zielstrebigkeit und unerschütterlicher Hingabe für die Menschen, die er liebte." Über die genaue Todesursache schwieg die Familie, doch es soll sich um einen plötzlichen medizinischen Notfall gehandelt haben.

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Imago Chuck Norris bei der Supanova 2018 in Sydney

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Getty Images Chuck Norris, Action-Star

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