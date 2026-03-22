Tränen am Walk of Fame: Fans verabschieden Chuck Norris

Nach dem Tod von Chuck Norris (†86) trauern Fans weltweit um den Actionstar. Am Hollywood Walk of Fame entstand ein berührendes Zeichen der Anteilnahme: Anhänger des Schauspielers legten zahlreiche Blumensträuße und Erinnerungsstücke an seinem Stern nieder, den er bereits im Dezember 1989 für seine Verdienste um die Filmindustrie erhalten hatte. Wie das Magazin Us Weekly berichtete, gehört zu dem improvisierten Denkmal auf dem Hollywood Boulevard auch eine Mini-Nachbildung eines Oscars. Die Familie des Verstorbenen hatte seinen Tod am Freitag, dem 20. März, bekannt gegeben, nachdem Chuck zuvor auf Hawaii wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Während der Stern in Hollywood langsam zum Pilgerort für Trauernde wird, spielt sich ein weiterer Abschied im Netz ab. Seit die Familie den Tod von Chuck bestätigt hat, fluten Beileidsbekundungen und Erinnerungen die sozialen Medien. In einem emotionalen Statement auf Instagram schrieb die Familie: "Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie das plötzliche Ableben unseres geliebten Chuck Norris gestern Morgen. Während wir die Umstände gerne privat halten möchten, wisst bitte, dass er von seiner Familie umgeben war und in Frieden ging." Weiter erklärten die Angehörigen: "Durch seine Arbeit, Disziplin und Freundlichkeit inspirierte er Millionen auf der ganzen Welt und hinterließ einen bleibenden Eindruck in so vielen Leben."

Chuck hinterlässt fünf Kinder aus verschiedenen Beziehungen, die sich persönlich in den sozialen Medien zu Wort meldeten. Der 24-jährige Dakota schrieb etwa auf Instagram: "Du warst der Mann, zu dem ich mein ganzes Leben aufgeschaut habe. Deine Großzügigkeit, deine Freundlichkeit, dein Mut, deine Integrität, deine Stärke, deine Disziplin und dein Glaube an den Herrn waren nur eine Handvoll Dinge, die ich immer an dir bewundert habe." Chucks Enkelin Greta erinnerte sich daran, wie bodenständig ihr Großvater trotz seiner Jahrzehnte als Actionheld geblieben war: "In einem Raum voller Menschen stellte er sicher, dass er dir und nur dir zuhörte. Er gab jedem, den er traf, das Gefühl, ein Freund zu sein."

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Getty Images Chuck Norris, Action-Star

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Getty Images Blumen an Chuck Norris’ Walk-of-Fame-Stern in Hollywood nach der Todesnachricht, 20. März 2026

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Instagram / d.ak.ot.a Chuck Norris und sein Sohn Dakota

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