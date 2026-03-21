Chuck Norris (†86) bleibt durch legendäre Witze unvergessen

Die Welt trauert um Action-Ikone Chuck Norris (†86), doch seine Kult-Sprüche sind lebendiger denn je. Mit 86 Jahren ist der Schauspieler, der durch Rollen in Produktionen wie "Walker, Texas Ranger" berühmt wurde, nun verstorben. Während Fans von Chuck Abschied nehmen, ehren sie ihn im Netz gleichzeitig mit den altbekannten Sprüchen, die seit den 2000er-Jahren kursieren. Es sind genau diese Witze, die den Erfinder des "Roundhouse-Kicks" zur Internet-Ikone gemacht haben, wie Oe24 berichtet: "Chuck Norris schläft nicht. Er wartet" oder "Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass – das Wasser wird Chuck Norris."

Ihren Ursprung hatten die kultigen Witze allerdings nicht bei Chuck selbst, sondern bei einem Schauspielkollegen, wie die Bild-Zeitung schreibt. In den frühen 2000er-Jahren machten sich Menschen über die harte Art lustig, mit der Vin Diesel (58) in Action-Filmen auftrat. Doch schon kurz darauf verlagerte sich der Spaß vollständig auf Chuck, der dank seiner beinharten Leinwandfigur wie gemacht für die übertriebenen Sprüche war. Die sogenannten Chuck-Norris-Witze übertreiben bewusst jede Grenze der Logik und feiern ihn als unbesiegbaren Überhelden: "Chuck Norris kann Feuer mit einer Lupe machen. Nachts", "Chuck Norris kann durch Null teilen" oder "Chuck Norris braucht keinen Gürtel – seine Hose hält aus Respekt."

Auch im echten Leben galt Chuck Norris bis zuletzt als außergewöhnlich fit. Noch mit über 80 fühlte er sich laut eigener Aussage deutlich jünger, was er auf gesunde Ernährung, regelmäßiges Training, Meditation und einen positiven Lebensstil zurückführte. "Ich bin heute 84, aber ich fühle mich wie 48", erklärte der Schauspieler gegenüber der Daily Mail. Stillstand war für ihn ohnehin nie eine Option: Noch 2024 stand er für "Agent Recon" vor der Kamera und arbeitete bis 2025 an weiteren Projekten. Für seine Fans bleibt der Actionheld damit nicht nur eine Legende – sondern jemand, der selbst dem Älterwerden scheinbar mühelos die Stirn bot.

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Getty Images Chuck Norris, Schauspieler und Kampfsportler

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Jason Merritt/Getty Images Chuck Norris bei der Premiere von "The Expendables 2"

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