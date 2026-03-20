Hollywood-Legende Chuck Norris im Alter von 86 verstorben

Die Action-Ikone Chuck Norris (†86) ist tot. Der Schauspieler starb am Donnerstagmorgen im Alter von 86 Jahren auf Hawaii, wie seine Familie auf Instagram bestätigte. In einem emotionalen Statement teilte die Familie mit: "Mit schwerem Herzen teilen wir den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris am Donnerstagmorgen mit. Wir möchten die Umstände gerne privat halten, aber bitte wisst, dass er im Kreise seiner Familie und in Frieden war." Weiter hieß es in der Mitteilung: "Er lebte sein Leben mit Glauben, Zielstrebigkeit und unerschütterlicher Hingabe für die Menschen, die er liebte." Die genaue Todesursache wurde von der Familie nicht bekannt gegeben, es soll sich jedoch um einen plötzlichen medizinischen Notfall gehandelt haben.

Chuck wurde vor allem durch seine Rollen in Actionfilmen der 1980er-Jahre berühmt, darunter "Delta Force" und "Missing in Action". In den 1990er-Jahren verkörperte er die Rolle des Texas Rangers Cordell Walker in der CBS-Serie "Walker, Texas Ranger", mit der er sich endgültig in die Herzen seiner Fans spielte. In den vergangenen Jahrzehnten zog sich der Kampfsportler weitgehend aus dem Filmgeschäft zurück, mit Ausnahme kleinerer Auftritte wie in "The Expendables 2" im Jahr 2012. Noch wenige Tage vor seinem Tod, an seinem 86. Geburtstag am 10. März, postete Chuck ein Video aus Hawaii, in dem er einen Gegner besiegte, und scherzte: "Ich werde nicht älter... ich steige auf."

Der 1940 in Oklahoma geborene Chuck diente zwischen 1958 und 1962 in der US Air Force. Er war zweimal verheiratet und Vater von fünf Kindern, darunter der Schauspieler Mike Norris und der NASCAR-Fahrer Eric Norris. Chuck hielt schwarze Gürtel in mehreren Kampfsportarten und erhielt 1989 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2010 wurde er zum echten Texas Ranger ernannt. In den letzten Jahren musste er mehrere schmerzhafte Verluste verkraften: Seine Mutter starb 2024, seine erste Ehefrau Dianne Holechek verstarb im Dezember. Trotz seiner reduzierten Filmtätigkeit blieb Chuck durch unzählige Internet-Memes über seine legendäre Härte in den sozialen Medien präsent und relevant.

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Getty Images Chuck Norris

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Getty Images Chuck Norris bei der Premiere von "The Expendables 2" in Hollywood, 15. August 2012

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