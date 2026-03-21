2027 soll neuer und letzter Film mit Chuck Norris erscheinen

Chuck Norris (†86) wird im kommenden Jahr noch ein letztes Mal auf der Leinwand zu sehen sein. Der Actionstar verstarb am Donnerstag und hat posthum einen weiteren Film in der Pipeline: die australische Actionkomödie "Zombie Plane", in der er an der Seite von Rapper Vanilla Ice (58) kämpft. Der Film erzählt die Geschichte eines Linienflugs von Sydney nach Los Angeles, der plötzlich von Zombies überrannt wird. Eine bunte Gruppe von Passagieren muss sich zusammentun, um die Menschheit zu retten – angeführt von Prominenten, die sich als verdeckte Geheimagenten entpuppen. Chuck spielt darin den Commander Chuck Norris, den Mentor von Vanilla Ices Figur.

In dem Film verkörpert Vanilla Ice eine fiktive Version seiner selbst und nutzt seine Musikkarriere als Tarnung für seine wahre Identität als verdeckter Geheimagent. Als sein Flug von Zombies übernommen wird, muss er den übernatürlichen Kampf aufnehmen – unterstützt von seinem Mentor Chuck. Während der Großteil der Produktion in Australien stattfand, drehte Chuck seine Szenen im vergangenen Jahr auf seiner eigenen Ranch in Texas, wie Produzent Shaked Berenson gegenüber TMZ verriet. Neben den beiden Hauptdarstellern sind auch Sophie Monk, Brian Austin Green und Ice-T in "Zombie Plane" zu sehen. Der Film soll laut Berenson Anfang 2027 in die Kinos kommen.

Während die Welt Chuck vor allem als unverwüstlichen Actionhelden feierte, war die Lone Wolf Ranch in Texas weit mehr als nur ein filmischer Drehort. Hier baute der Kampfsportler mit seiner Frau Gena einen florierenden Familienbetrieb auf und machte das Anwesen zum Zentrum seines geschäftlichen und privaten Lebens. Neben Drehorten für Hollywood-Produktionen wurde auf dem weitläufigen Gelände auch die Firma CForce Bottling gegründet – ein Unternehmen für gefiltertes Wasser, das nach Chucks Tod an seine Familie überging. Abseits des Rampenlichts zeigte der Schauspieler immer wieder Herz für Menschen in Not. Bereits 1992 rief er die Organisation Kickstart Kids ins Leben, mit der er jungen Menschen durch Kampfsport Werte wie Disziplin und Selbstvertrauen vermittelte.

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Getty Images Chuck Norris bei der Premiere von "The Expendables 2" in Hollywood, 15. August 2012

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Getty Images Vanilla Ice, "Dancing With The Stars"-Finale 2016

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Instagram / chucknorris Chuck Norris mit seiner Familie, April 2023